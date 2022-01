Iz Münchna v Ljubljano in v Evropo

Nogometaši Olimpije so krenili v drugi del sezone 2021/22. Uvodna pripravljalna tekma v Rovinju je tudi prvemu klubskemu operativcu Igorju Barišiću razkrila, da bo športna prenova moštva vsaj tako zahtevna kot tista v pisarnah.

Tudi moja ušesa so ujela marsikaj, tudi to, da smo stavniška mafija. Veste, kaj me povezuje z Osijekom? Le to, da od tam prihajajo moji starši.

Novi direktor zeleno-belih je bil v prvem samostojnem pogovoru za slovenske medije hitrih in odkritih misli, ob tem je razkril realne načrte.

Okostnjaki padajo iz omare in zapleta se pri uradni menjavi predsednika kluba. Govori se o dveh milijonih evrov dolga in o skrajnem scenariju, po katerem Olimpija ne bo prejela licence za prvo ligo v naslednji sezoni. Kaj je resnica?

»Klub smo prevzeli, ker smo se, govorim v množini, saj zastopam tudi predsednika Adama Deliusa in podpredsednika Christiana Dollingerja, zaljubili v klub in Ljubljano. Imamo dolgoročen načrt, prišli smo za daljše obdobje. Zagotavljam, da smo denarno stoodstotno pokriti.«

Licenca torej ni vprašljiva?

»Plačali smo nekaj sto tisoč evrov dolgov, poravnali bomo vse obveznosti. Najpomembnejše pa je, da smo uredili vse zaplete, zaradi katerih predsednik še ni bil uveden v register društva, omejevali pa so tudi pravno in dejansko sposobnost upravljanja. Šlo je za manjše podrobnosti, urejanje potnega lista, zdravstvenega kartona ... Mislim, da bo že ta teden vse, kot bi moralo biti. Licenca ni vprašljiva.«

Ali ste del »osiješkega klana«, ki je potreboval klub za svoje igralce, pretežno hrvaške oziroma odvečne igralce Osijeka?

»Tudi moja ušesa so ujela marsikaj, med drugim, da smo stavniška mafija. Veste, kaj me povezuje z Osijekom? Le to, da od tam prihajajo moji starši. Sem Nemec, rojen sem bil in živim v Münchnu, zdaj se bom preselil v Ljubljano. Kapital je izključno nemškega izvora.«

Prvi novinci so Hrvati, po vaših napovedih pa naj bi bila Olimpija izrazito ljubljanska in slovenska.

»Morali smo se hitro okrepiti, saj se ne moremo potegovati za Evropo z mladimi močmi. Lepo bi bilo pripeljati nadarjene igralce, toda zaradi visokih odškodnin je težko. Odločili smo se, da ne bomo zapravljali, ampak bomo denar raje namenili v temeljito prenovo mladinskega pogona, ki ga bo vodil Jasmin Jerić. Za nas so pomembni slovenski fantje in še posebej je naša tarčna niša Ljubljana, to vam zagotavljam.«

Zaradi Olimpije se bo Igor Barišić iz Münchna preselil v Ljubljano. FOTO: Črt Piksi

Kakšni so tekmovalni cilji?

»Prednostni cilj je uvrstitev v Evropo, potem pa vselej boj za prvaka. Četudi bi nam spodrsnilo, se ne bi nič spremenilo. Šli bomo naprej, na vsak način se bo za vse nas in Olimpijo poleti začelo novo štetje.«

Malo kozmetičnih olepšav ne more prepričati nejevernih Tomažev. Imate kakšnega skritega aduta v rokavu?

»Ob prevzemu smo morali umiriti razmere, nagnetlo se je preveč negativnosti in nismo silili v ospredje. Mimogrede še o tem, da nismo prišli le za krajše obdobje. V Stožicah smo v dveh mesecih uredili fitnes, kar jim prej ni uspelo v šestih letih. Ustvarjamo celostno prenovo, vključno s spletno stranjo, ampak najpomembnejši bo pokrovitelj. Tudi novega opremljevalca bomo v kratkem predstavili. Na Olimpijinem dresu bo veliko ime, vse bo znano še pred uvodnima derbijema z Muro in Mariborom.«