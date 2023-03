Iz krize še močnejši in boljši, odločilno besedo imel ta 21-letni zvezni igralec

Odgovor nogometašev Brava po ocenah, da spomladanske predstave peljejo poti drugi ligi, je bil bliskovit. Po enajstih tekmah brez zmage so Šiškarji v 28. krogu dosegli morda ključno: v neposrednem dvoboju s tekmecem za obstanek so naredili dva koraka, Gorici so ušli za pet točk, zadnjemu Taboru za sedem točk.

Tamar Svetlin (v sredini) je v zahtevnem obdobju igralske kariere. FOTO: Leon Vidic

V bliskovitem preobratu, potem ko so Goričani na začetku drugega polčasa zadeli za vodstvo, je imel prvo besedo z enajstim golom v sezoni Martin Kramarič, odločilno pa navkljub že 103 prvoligaškim tekmam v nogah še vedno mladi Tamar Svetlin. Prav 21-letni zvezni igralec pooseblja nadarjenega nogometaša. Označba velikega talenta mu po odličnem prehodu iz mladinske kategorije v člansko ni prinesla pričakovanega napredovanja. Zato ni vseeno, za koga in kje igra ter kdo narekuje njegovo igralsko pot v najbolj občutljivem obdobju.

»Treba se je prilagoditi vsem zahtevam in raznolikostim. Tudi takšnim, ki ti ne ustrezajo, vključno s trenerji. To je del odraščanja in nabiranja izkušenj ter znanja,« je povedal »otrok« Brava, kjer je doma tudi njegov oče Aleš, sicer ekonom. »Zdaj večkrat pove svoje mnenje, a me ne more zapeljati,« je bil odkrit fant izpod Šmarne gore.

Tamara je pot vodila v Domžale, kjer se je prebil v kategorijo najbolj nadarjenih nogometašev, in nato preselil v Celje, kjer je bil označen za igralca prihodnosti. Sezono je začel v celjskem dresu, a se je poleti vrnil v Šiško. »Konkurenca v Celju je večja, a ni vplivala na moj zastoj,« je priznal.

Prva Liga Telemach Olimpija 28 20 3 5 50:28 63 Maribor 28 14 6 8 57:34 48 Celje 28 13 8 7 38:31 47 Koper 28 12 7 9 37:26 43 Domžale 28 11 9 8 41:33 42 Mura 28 10 11 7 40:34 41 Bravo 28 7 6 15 27:32 27 Radomlje 28 5 11 12 24:48 26 Gorica 28 4 10 14 24:42 22 Tabor 28 3 11 13 24:54 20

Do nedelje ni imel razlogov za veselje, čeprav je lansko jesen zabil enega od šestih šišenskih golov pri senzacionalni zmagi s 6:1 nad Olimpijo. Potem so Šiškarji premagali le še Tabor. »Zmaga proti Olimpiji ni sodila v kategorijo takšnih, ki je naredila le škodo. Takšne ni. A je res, da smo zašli v krizo. Tudi jaz. Krize izpostavijo psihološko trdnost. Naša je bila načeta in je bila do nedelje najslabša med prvoligaši. Vsi so že zmagali, le mi ne. Toda ni vse lepo, je tudi črno in ponavadi iz takšnih kriz prideš močnejši. Upam, da bo moštvo, kot jaz, po tej zmagi še močnejše, boljše in sproščeno. Kakovosti imamo dovolj. Nismo naredili še ničesar, le lažje nam bo v zaključnem delu sezone,« je prepričan spet bolj veder in razigran krivec za prvi poraz Edoarda Reje na trenerskem stolčku Gorice.