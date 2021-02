Iz karantene neposredno na oder

Nikdar ne odpišite Žana Koširja. V zimski idili z gledalci sredi ruske metropole je slovenski deskar tako rekoč iz karantene po okužbi s koronavirusom osvojil drugo mesto v paralelnem slalomu. To so bile jubilejne 20. stopničke za 36-letnega Tržičana, druge v sezoni.



Zgolj za sedem stotink je bil slovenski veteran v napetem finalu počasnejši od zmagovalca, domačega matadorja Dimitrija Karlagačeva. To je odličen obet pred tekmama, ki bosta v Rusiji konec tedna, še bolj pred selitvijo na Roglo, kjer bodo v začetku marca preizkušnje svetovnega prvenstva in svetovnega pokala. Koširju, petkratnemu zmagovalcu tekem svetovnega pokala, okužba ni pustila posledic. Že pred startom je trdil, da se odlično počuti.



Dobitnik treh olimpijskih kolajn je po slabši prejšnji sezoni spet v formi, v tej se je na stopničke uvrstil že v Carezzi, kjer je bil tretji. V Moskvi kvalifikacije niso napovedovale takega uspeha, na obeh progah je dosegel 13. čas, a nato je predstave stopnjeval. V osmini finala je imel nekaj sreče, Avstrijec Lukas Mathies proge ni izpeljal, nato pa je Slovenec premagal še Švicarja Daria Caviezla in Italijana Edwina Corattija, na koncu tretjega. Toda 22-letni Karlagačev, mladinski svetovni podprvak, ki doslej še ni stal na stopničkah, je bil na domačem snegu premočan.

Filmski razplet

»Progo je postavil naš trener Izidor Šušteršič, to mi je šlo na roke. Dobro se je izšlo. Lepo je biti na stopničkah sredi Moskve, upam, da bom rusko turnejo nadaljeval v tem slogu,« je bil zadovoljen Košir. Še bolj zgovoren je bil trener Šušteršič: »Zadnji mesec je bil zelo naporen, negotov, res poseben. Pravzaprav filmski. Ampak vse skupaj se je dobro izšlo – s srečnim koncem. Neverjetno, bravo Žan! Komaj čakam naslednji preizkušnji, na katerih se nam bosta pridružila še Tim Mastnak in Rok Marguč.«

