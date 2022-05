Iz Evrope napad na Kitajce

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić že dolgo navdušuje s svojimi igrami, z zmagami pa si tudi dviga položaj na uradnih lestvicah. Tako se je zdaj prvič uvrstil med najboljših deset igralcev na svetu. Na najnovejši svetovni lestvici Mednarodne namiznoteniške zveze ITTF je za pet mest izboljšal svojo prejšnjo rekordno uvrstitev in se zavihtel na šesto mesto. Kar zelo veliko velja, je tudi dejstvo, da je 23-letni Jorgić med evropskimi igralci drugi najboljši.

Pred njim je na petem mestu najboljši Evropejec, in sicer Šved Truls Möregaardh. Ve se, da so kitajski namiznoteniški igralci najboljši na zemeljski obli, tako tudi na svetovni lestvici prva tri mesta zasedajo Kitajci. Najboljši je Fan Zhendong (6900 točk), na drugem mestu je Ma Long (3400), tretji položaj po mednarodni zvezi pa pripada Liang Jingkunu (2700). Najvišje uvrščeni namiznoteniški igralec, ki ne prihaja s Kitajskega, je na četrtem mestu Hugo Calderano iz Brazilije (2570). Že omenjeni Šved Truls Möregaardh ima na petem mestu 2319 točk, Jorgić na šestem pa 2005.

Pripravljen na izzive

»Vedel sem, da bom prej ali slej med deset na svetu, kajti vedel sem tudi, da morajo odstraniti še dvajset odstotkov starih točk. Vsekakor sem pripravljen na še večje izzive. Vem, da me bodo zdaj še bolj napadli in me želeli premagati. Mislim, da sem dovolj močan v glavi in da lahko zdržim ta pritisk in se morda prebijem še kakšno stopničko višje,« je najnovejšo lestvico komentiral Hrastničan in dodal: »Do konca leta me čaka kar veliko tekmovanj. Junija bom igral na Contender turnirju na Hrvaškem, julija me čakata kar dva turnirja, najverjetneje v Budimpešti Grand Smash in nato še sredozemske igre. Avgusta je na sporedu evropsko prvenstvo in oktobra še svetovno. Zagotovo pa bom nastopil še na nekaj drugih turnirjih.«