Iz Celja mimo Stožic v Madrid

Pred štirimi leti je Milan Mandarić že izbral Igorja Jovičevića za novega trenerja Olimpije. Toda čez noč je nekdanji otrok Dinama in veliki up hrvaškega nogometa odpadel, trener pa je postal Ilija Stolica. Kdo ve, kako bi se kariera 48-letnega Zagrebčana zavrtela, če bi krmaril zeleno-belim, a vemo, kako se vrti zdaj: nocoj bo ukrajinski Šahtar v 3. krogu skupinskega dela lige prvakov v skupini F gostoval v Madridu na stadionu Santiago Bernabeu. Trener Šahtarja je Jovičević.

Slovensko poglavje ima še eno bolj ali manj srečno obdobje v Jovičevićevi karieri. Eno leto pred Olimpijinim izzivom se je brez prijateljskega stiska rok razšel s Celjem, kjer je deloval slabo sezono. Tudi Madrid in Real sta zapisana v Zagrebčanove gene: pred 31 leti je prišel iz Zagreba kot eden od najbolj nadarjenih nogometašev. A od preboja med zvezdnike ni bilo nič, poškodbe so po štirih sezonah končale obetavno kariero.

Mora se oddolžiti Ukrajincem

V Ukrajini se je Jovičević izoblikoval v enega od najbolj cenjenih trenerjev. Pri moštvu Karpaty je začel trenersko pot, jo pri Dnipru pred vojno agresijo Rusije dopolnil s tretjim mestom, poleti pa ga je Dario Srna, športni direktor in legenda hrvaškega nogometa ter kluba iz okupiranega Donecka, izbral za trenerja Šahtarja. »Vrnil sem se, ker sem v Ukrajini igral in treniral nogomet. Rad imam značaj države. Ljudje so dobre volje, ko vidijo, da si marljiv, ti dajo vse. Začutil sem, da jim nekaj dolgujem in da se jim moram oddolžiti. Povezali smo se in borimo se skupaj,« je pojasnil v pogovoru za madridski športni dnevnik AS kratek čas tudi trener zagrebških modrih.

Pri 13-kratnem ukrajinskem prvaku Šahtarju gre Jovičeviću zelo dobro. »Delujem v velikem klubu. Vse je do potankosti načrtovano, le na čustveno stanje igralcev ne morem vplivati. Če živite v hotelu, letalu, vlaku in avtobusu namesto doma, izgubljate moč in zbranost. Ne vemo, kaj nas čaka v naslednjem trenutku,« je opisal svoj boj, ki je postal tudi boj za ukrajinski nogomet. Ruska agresija je iz kluba izgnala vselej številčne Brazilce, od tujcev so ostali le Nigerijec, en Brazilec in še en Olimpijin znanec iz minule sezone, hrvaški zvezni igralec Neven Đurasek. Kljub vsemu je vrednost moštva velika, po transfermarktu znaša 80 milijonov evrov. Po petih tekmah je Šahtar vodilni v ukrajinskem prvenstvu, v katerem ima že sedem točk prednosti pred kijevskim Dinamom, v ligi prvakov pa je le za Realom. Presenetil je v Leipzigu (4:1), »doma« je proti Celticu iztržil točko (1:1).