Ivan Borna Jelić Balta: Sreča ne pride sama od sebe

Ivana Borno Jelića Balto se na igrišču otepajo tekmeci kot hudič križa, zunaj njega je dobri duh Kopra, vselej nasmejan. Je kot otrok, ki je dobil čokolado. Ta 29-letni zadnji, po potrebi tudi bolj ustvarjalni zvezni igralec iz Bjelovarja je resnično pravi obraz Koprčanov v tej sezoni: ambiciozen, ponižen, zvest in samozavesten.

Jutrišnja finalna tekma za pokal Pivovarne Union proti Bravu v vlogo favoritov postavlja Koprčane. Od tega ne beži niti eden od najbolj nepogrešljivih mož v zasedbi trenerja Zorana Zeljkovića.

»Imamo moč in znanje, ampak treba bo imeti tudi srečo. Pri tem ne mislim, da bi prišla kar sama od sebe, ampak tako, da jo izzovemo. Tako kot smo jo izzvali v drugem delu spomladanske sezone, ko nam gre vse kot po maslu. Sreča namreč pride takrat, ko narediš vse tako, kot si zamisliš. Mi smo jo izzivali z dobrimi igrami in vodilom, da sreča spremlja pogumne,« je poudaril pred tekmo, ki Koprčanom prinaša neugodne tekmece.

Ljubljančani so jim v soboto prinesli veliko darilo v obliki prvenstvene zmage nad Mariborčani in prvega mesta na lestvici. Jutri in ne zadnjič bi jim jo lahko prvič zagodli. V zadnjem krogu bo Koper gostoval še v Sp. Šiški.

Zdaj bo težje, ker so plen

»Upamo in živimo za to, da osvojimo obe lovoriki. Zagotovo bo težje osvojiti drugo, ker smo zdaj plen. Igrali bomo pod pritiskom, zavedamo se, da moramo nujno zmagovati. Breme smo si naložili z odličnimi igrami. Ampak gremo po vrsti, osredotočeni smo le na pokalni finale. O njem lahko povem, da bo težak, ker je Bravo zelo neugoden. Ljubljančani igrajo tako, da se branijo z devetimi igralci. Odlično so postavljeni v vseh linijah in z bliskovitimi prehodi 'v kontro in polkontro' čakajo na priložnost. Opozoril bi še na njihove akcije iz prekinitev,« je dejal Borna ali Balta, kakor ga imenujejo.

O koprski igri je še nekaj neznank, je atraktivna, pragmatična ali mešanica obojega, ali preprosto šampionska?

Olimpija v 93. minuti Izid zadnje tekme 34. kroga 1. SNL – Aluminij: Olimpija 2:3 (Haris Kadrić 22., Luka Petek 86.; Mario Kvesić 45., Timi Max Elšnik 50., Nik Prelec 93.). Vrstni red: Koper 66, Maribor 64, Olimpija 58, Mura 56, Bravo 45, Domžale 43, Radomlje 42, Celje 41, Tabor 29, Aluminij 23.

»Če sem iskren, igramo najboljši nogomet. Jeseni smo bili atraktivnejši, spomladi smo še bolj raznovrstni in igramo tudi na rezultat. A igramo tudi lepo za oko,« je odgovoril mož za dobro vzdušje v slačilnici in za najzahtevnejše naloge. A vseeno izstopa njegova vedrina, pozitivna nagajivost, ki ji je zelo naklonjen predsednik kluba Ante Guberac.

»Že soigralci so opazili, da se s predsednikom ujamem. Zame je kot drugi oče, ampak on ima z vsemi pristen odnos. Spoštuje pripadnost, igralce, ki se borijo za klub, za Koper. Ena od skrivnosti uspeha je prav ta povezanost, ambicioznost in želja, da nekaj dosežemo. Aleksander Rajčević je, na primer, osvojil že vse, a bi rad še več. Vsi smo željni uspeha, od trenerjev, športnega direktorja, predsednika. To je naša formula uspeha,« je še razkril nekdanji član Mladosti, Stuttgart Kickers, Rudeša, Varaždina, Arsenala iz Kijeva.