Iščejo še enega močnega tekmeca

Če ne bi bilo zoprne pandemije, bi se naši hokejski risi v prihajajočih dneh zbirali za zadnji zbor med sezono v pričakovanju majskega SP skupine B v Ljubljani. Toda podobno kot novembra se je tudi zdaj sesul prvotni načrt selektorja Matjaža Kopitarja, s katerim smo se pogovarjali o tem novem trenutku, torkovem derbiju Jesenic in Olimpije ter olimpijskem turnirju.

Seveda morava najprej omeniti domači derbi. Olimpija je odnesla zmago z Jesenic, kakšen je bil vaš pogled na tekmo?

»Derbi je vedno nepredvidljiv, med moštvoma pa ni takšne razlike, kot bi si marsikdo mislil, češ da en tabor igra v višji mednarodni ligi. Če bi se ozrli zgolj k zrelim priložnostim, bi bil rezultat res lahko drugačen in za Jesenice pred revanšo precej bolj aktiven, kot je 0:3. Domače moštvo se je dobro pripravilo in nato ustrezno postavilo na ledu. Olimpija je igrala večinoma z jedrom igralcev iz ICEHL. Jesenice so sicer prve v AHL, Olimpija sredi lestvice v ICEHL, med njima pa dejansko odločajo malenkosti.«

Če bi bilo vse po vaših načrtih, bi zdaj morali nastopiti na turnirju v Celovcu ali morda odigrati dve tekmi z Madžarsko, toda koledar se je sesul. Ste vseeno razmišljali o zboru na Bledu brez tekem?

»V ICEHL zdaj igrajo številne zaostale tekme, glede igralcev bi se nam zapletlo zaradi njihovih klubskih obveznosti. Potem pa začneš preštevati druge kandidate pa niti ne veš, kako se bodo njihovi klubi obnašali v dneh ligaških premorov zaradi olimpijskih iger. Iz drugih naših klubov, denimo polfinalistov domačega prvenstva Slavije in Triglava, pa spet ne moremo klicati igralcev na priprave, ker imajo ti fantje službene obveznosti. Seveda lahko presenetijo še okužbe. To so vse razlogi, zaradi katerih zbora zdaj ni.«

Kdaj potemtakem zbrati igralce za pripravo na SP skupine B, ki bo od 2. do 8. maja v Ljubljani?

»V prvem načrtu so štiri pripravljalne tekme (dve z Madžari, po ena z Italijo in Japonsko, o. p.) in zdaj iščemo še peto preizkušnjo z enim od močnejših tekmecev. Težava pa nastaja, ker se bodo ligaška tekmovanja podaljšala. Precej je preloženih tekem in lahko le ugibamo, kako bo s koledarjem nekaterih kandidatov. Naš načrt je začeti priprave 11. aprila, kako bo kdo končal svoje klubske obveznosti, pa še ne vemo. Zdaj poleg Italijanov, ki so v najvišjem razredu, iščemo še eno ekipo te ravni za tekmo, morda Belorusijo ali Kazahstan. Res pa je, da razmišljam o smiselnosti potovanja tik pred prvenstvom pri nas. Močna tekma je vselej dobrodošla, a da bi zato leteli v Kazahstan in izgubili veliko časa in energije ...«

Pred vrati so olimpijske igre, kako hudo vam je, da tokrat na njih ne bo risov?

»Normalno je, da mi je hudo. Bližje je turnir, več je spominov, in seveda mi je žal, da nas tokrat ne bo med elito. Še bolj je hudo igralcem. Če pa realno pogledaš: kolikor vložiš, toliko dobiš.«