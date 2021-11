Iščejo dirigenta in izzivajo Džikića

Po zanimivem rezultatskem vzorcu so se košarkarji Cedevite Olimpije lotili nove sezone. V ligi ABA so najprej dosegli dve zmagi, nato nanizali tri poraze in nazadnje še tri zmage, v evropskem pokalu pa so začeli z uspehoma nad Gran Canario in Bourgom ter nadaljevali z zdrsoma proti Bursasporu in Ulmu. Če bi ostali zvesti regionalnemu ritmu 2-3-3 tudi na širši mednarodni sceni, se jim torej ob drevišnjem gostovanju v Podgorici ob 19. uri ne obeta veliko dobrega, še posebno ker so z Budućnostjo pred tremi tedni izgubili dvoboj lige ABA v Stožicah. A tudi Črnogorci imajo precejšnje težave.

Kakšne pasti je tokrat pripravil Aleksandar Džikić? FOTO: ABA

Če so se Ljubljančani minuli konec tedna razšli z Marcusom Keenom, ker je bil organizator igre zgolj v teoriji, ne pa tudi v praksi, Budućnost že nekaj časa tarejo poškodbe. Ob sobotni zmagi nad Zadrom (84:69) nista igrala prvi center moštva Willie Reed in krilo Edin Atić, po 13 minutah igre je moral zapustiti parket še krilni center Marko Jagodić Kuridža, ki je poleg branilcev Justina Cobbsa in D. J. Seeleyja ter krila Vladimirja Micova nosil zasedbo v minulih tednih. Aleksandar Džikić, nekdanji trener Olimpijinih in Krkinih košarkarjev, ima po treh uvodnih zmagah v evropskem pokalu nad Ulmom (86:79), Valencio (71:70) in bolonjskim Virtusom (86:82) ter porazu v Benetkah prejšnji teden (67:72) očitne razloge za zaskrbljenost.

Golemcu se ne mudi

«Igrali bodo zdravi košarkarji,« pravi Džikić, ki se zaveda, da je Budućnost nedavno osvojila Stožice s 84:79 predvsem po zaslugi Cobbsa (23 točk), Seeleyja (14) in Micova (11) ter da sta Cedevito Olimpijo tako kot vso sezono vlekla Jacob Pullen (26) in Jaka Blažič (16). Keene je takrat prispeval le dve točki in okrepil dvome, da ni pravi dirigent za ambiciozno moštvo, zato si je klubsko vodstvo po njegovem odhodu vzelo čas za iskanje nadomestnega košarkarja.

»Branilec, ki bi bil idealen za naše moštvo, bi bil zelo drag ali pa niti ne obstaja. Ne bomo hiteli, poskušali bomo najti nekoga, ki bi nam dal dodatno razsežnost,« je potrdil Olimpijin trener Jurica Golemac. S športnim direktorjem Sanijem Bečirovičem temeljito proučuje tržišče, njuna naloga pa ne bo lahka, saj je vloga organizatorja ključna v vsakem moštvu in menjava sredi sezone praviloma prinese obilo preglavic.

V prehodnem obdobju, morda celo do konca sezone, bosta taktirko vihtela Pullen in Luka Rupnik, prilagoditi pa se bodo morali tudi drugi člani moštva. To velja tudi za krilo/krilnega centra Melvina Ejima, ki je v prejšnji sezoni igral za Budućnost in 9. marca zagrenil življenje Cedeviti Olimpiji. V odločilnem dvoboju za napredovanje v četrtfinale evropskega pokala je bil namreč z 20 točkami in 8 skoki mož odločitve. Ob vrnitvi v Podgorico napoveduje: »Budućnost zelo dobro igra na domačem parketu. Ima uravnoteženo zasedbo, košarkarji pa se dobro poznajo med seboj, zato so že dosegli nekaj velikih zmag. Mi moramo še pokazati, kdo smo. Če se bomo osredotočili nase in iskali način, kako bolje igrati kot ekipa, bomo na dobri poti do zmage.«