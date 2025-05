Alberto Contador je bil pred dobrim desetletjem eden od največjih zvezdnikov kolesarskega sveta, bil je tudi vzornik Juana Ayusa, ki se bo danes v Draču na krstnem Giru podal v boj za rožnato majico. Contador, ki je leta 2015 na dirki po Italiji slavil zadnjo špansko zmago na tritedenskih preizkušnjah, pričakuje, da bo imel njegov 22-letni rojak obilico dela s 35-letnim Primožem Rogličem. Nekdanji as, ki je po dvakrat dobil Tour in Giro ter trikrat Vuelto, zdaj pa ga bomo lahko od starta do cilja vsake etape spremljali kot strokovnega komentatorja na Eurosportu in Maxu, je v pogovoru z novina...