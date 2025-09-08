Internet ga je raztrgal! Direktor sunil kapo otroku, škoda za podjetje in ugled nepopravljiva

Kdor uporablja vsaj eno družbeno omrežje, je zagotovo videl viralni posnetek, na katerem se je izvršni direktor poljskega podjetja za polaganje tlakovcev Piotr Szczerek na odprtem prvenstvu ZDA z nepremišljenim dejanjem spravil v nezavidljivo situacijo. Po končani tekmi je hotel njegov rojak, teniški igralec Kamil Majchrzak, ob pozdravu gledalcev enemu izmed mlajših navijačev podariti svojo kapo, a je Szczerek mladeniča prehitel in si jo prilastil.

»To je boleča napaka, iz katere sem se veliko naučil.«

Nesramnost poljskega direktorja so posnele kamere. Videoposnetek je hitro zakrožil po spletu in povzročil ogorčenje javnosti. Njegovo podjetje Drogbruk so na aplikaciji Googlovi zemljevidi prek komentarjev napadli uporabniki spleta in pri tem niso skoparili s kritikami. Podjetje je zaradi direktorjevega dejanja prejelo toliko katastrofalnih kritik, da je njegova ocena padla na 1,2 od petih možnih zvezdic, nakar je izginilo z Googlovih zemljevidov. Prav tako je nedosegljiva spletna stran podjetja na spletni platformi za ocenjevanje podjetij Trustpilot, fasalo pa jih je celo podjetje z zelo podobnim imenom Drog-bruk, ki ima drugega lastnika in ima sedež več sto kilometrov proč.

Majchrzak je pozneje obdaril Brocka. FOTO: @kamilmajchrzakk/X

Piotr Szczerek je na spletu najprej nespametno zapisal, da »se drži pregovora, kdor prvi pride, prvi melje«, nato pa objavil opravičilo, ki pa je prepričalo malokoga. »Na prvi pogled je bilo morda videti, da sem fantu iz rok sunil spominek. To ni bil moj namen, a to ne spremeni dejstva, da je bil fant zaradi tega žalosten in da sem razočaral navijače,« je zapisal. »Z ženo že več let pomagava mladim športnikom, a je ta trenutek nepozornosti uničil ves dosedanji trud. To je boleča napaka, iz katere sem se veliko naučil.« Obenem se je opravičil navijačem ter fantu in njegovi družini. Kot je zapisal, je kapo po incidentu dal mladeniču, a je bila škoda že narejena. No, zdaj je tudi sam izginil z družbenih omrežij.

Devetindvajsetlet­ni teniški igralec Kamil Majchrzak je po tekmi dejal, da je kapo namenil množici in da je imel po tekmi polno glavo ter ni razmišljal, pri kom bo pristala. »Domnevni incident sem spregledal. Dejanje moškega, ki je vzel kapo, je bilo gotovo nabito s čustvi,« je dejal. Konec tedna se je Majchrzak srečal s fantom, ki mu je ime Brock, in mu ponudil novo kapo ter druge športne artikle.