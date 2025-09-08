Internet ga je raztrgal! Direktor sunil kapo otroku, škoda za podjetje in ugled nepopravljiva
Kdor uporablja vsaj eno družbeno omrežje, je zagotovo videl viralni posnetek, na katerem se je izvršni direktor poljskega podjetja za polaganje tlakovcev Piotr Szczerek na odprtem prvenstvu ZDA z nepremišljenim dejanjem spravil v nezavidljivo situacijo. Po končani tekmi je hotel njegov rojak, teniški igralec Kamil Majchrzak, ob pozdravu gledalcev enemu izmed mlajših navijačev podariti svojo kapo, a je Szczerek mladeniča prehitel in si jo prilastil.
»To je boleča napaka, iz katere sem se veliko naučil.«
Nesramnost poljskega direktorja so posnele kamere. Videoposnetek je hitro zakrožil po spletu in povzročil ogorčenje javnosti. Njegovo podjetje Drogbruk so na aplikaciji Googlovi zemljevidi prek komentarjev napadli uporabniki spleta in pri tem niso skoparili s kritikami. Podjetje je zaradi direktorjevega dejanja prejelo toliko katastrofalnih kritik, da je njegova ocena padla na 1,2 od petih možnih zvezdic, nakar je izginilo z Googlovih zemljevidov. Prav tako je nedosegljiva spletna stran podjetja na spletni platformi za ocenjevanje podjetij Trustpilot, fasalo pa jih je celo podjetje z zelo podobnim imenom Drog-bruk, ki ima drugega lastnika in ima sedež več sto kilometrov proč.
Devetindvajsetletni teniški igralec Kamil Majchrzak je po tekmi dejal, da je kapo namenil množici in da je imel po tekmi polno glavo ter ni razmišljal, pri kom bo pristala. »Domnevni incident sem spregledal. Dejanje moškega, ki je vzel kapo, je bilo gotovo nabito s čustvi,« je dejal. Konec tedna se je Majchrzak srečal s fantom, ki mu je ime Brock, in mu ponudil novo kapo ter druge športne artikle.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.