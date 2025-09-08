NA TENIŠKEM DVOBOJU

Internet ga je raztrgal! Direktor sunil kapo otroku, škoda za podjetje in ugled nepopravljiva

Poljski direktor Piotr Szczerek se je osramotil na odprtem prvenstvu ZDA. Tenisač Kamil Majchrzak se je pozneje srečal s fantom in mu dal novo kapo.
Fotografija: Posnetek, na katerem je poljski poslovnež fantu speljal kapo, je hitro postal viralen. FOTO: US Open/Euro Sport
Odpri galerijo
Posnetek, na katerem je poljski poslovnež fantu speljal kapo, je hitro postal viralen. FOTO: US Open/Euro Sport

T. J., S. I.
08.09.2025 ob 07:10
T. J., S. I.
08.09.2025 ob 07:10

Poslušajte

Čas branja: 2:48 min.

Kdor uporablja vsaj eno družbeno omrežje, je zagotovo videl viralni posnetek, na katerem se je izvršni direktor poljskega podjetja za polaganje tlakovcev Piotr Szczerek na odprtem prvenstvu ZDA z nepremišljenim dejanjem spravil v nezavidljivo situacijo. Po končani tekmi je hotel njegov rojak, teniški igralec Kamil Majchrzak, ob pozdravu gledalcev enemu izmed mlajših navijačev podariti svojo kapo, a je Szczerek mladeniča prehitel in si jo prilastil.

»To je boleča napaka, iz katere sem se veliko naučil.«

Nesramnost poljskega direktorja so posnele kamere. Videoposnetek je hitro zakrožil po spletu in povzročil ogorčenje javnosti. Njegovo podjetje Drogbruk so na aplikaciji Googlovi zemljevidi prek komentarjev napadli uporabniki spleta in pri tem niso skoparili s kritikami. Podjetje je zaradi direktorjevega dejanja prejelo toliko katastrofalnih kritik, da je njegova ocena padla na 1,2 od petih možnih zvezdic, nakar je izginilo z Googlovih zemljevidov. Prav tako je nedosegljiva spletna stran podjetja na spletni platformi za ocenjevanje podjetij Trustpilot, fasalo pa jih je celo podjetje z zelo podobnim imenom Drog-bruk, ki ima drugega lastnika in ima sedež več sto kilometrov proč.

Majchrzak je pozneje obdaril Brocka. FOTO: @kamilmajchrzakk/X
Majchrzak je pozneje obdaril Brocka. FOTO: @kamilmajchrzakk/X
Piotr Szczerek je na spletu najprej nespametno zapisal, da »se drži pregovora, kdor prvi pride, prvi melje«, nato pa objavil opravičilo, ki pa je prepričalo malokoga. »Na prvi pogled je bilo morda videti, da sem fantu iz rok sunil spominek. To ni bil moj namen, a to ne spremeni dejstva, da je bil fant zaradi tega žalosten in da sem razočaral navijače,« je zapisal. »Z ženo že več let pomagava mladim športnikom, a je ta trenutek nepozornosti uničil ves dosedanji trud. To je boleča napaka, iz katere sem se veliko naučil.« Obenem se je opravičil navijačem ter fantu in njegovi družini. Kot je zapisal, je kapo po incidentu dal mladeniču, a je bila škoda že narejena. No, zdaj je tudi sam izginil z družbenih omrežij.

Devetindvajsetlet­ni teniški igralec Kamil Majchrzak je po tekmi dejal, da je kapo namenil množici in da je imel po tekmi polno glavo ter ni razmišljal, pri kom bo pristala. »Domnevni incident sem spregledal. Dejanje moškega, ki je vzel kapo, je bilo gotovo nabito s čustvi,« je dejal. Konec tedna se je Majchrzak srečal s fantom, ki mu je ime Brock, in mu ponudil novo kapo ter druge športne artikle.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

incident posnetek ZDA navijači tenis direktor sramota ugled kapa

Priporočamo

Premier Golob po poroki: »Srečen sem in ponosen, da ...«
Šokantno! Trinajstletnik na Hrvaškem poskušal posiliti mamo sošolca, grozil tudi z nožem
Zvezdnica kultne serije po veliki tragediji znova našla srečo
Groza na festivalu na Gorenjskem: kolesar umrl po srhljivem poletu čez ograjo, oglasila se je policija

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Komentarji:

Priporočamo

Premier Golob po poroki: »Srečen sem in ponosen, da ...«
Šokantno! Trinajstletnik na Hrvaškem poskušal posiliti mamo sošolca, grozil tudi z nožem
Zvezdnica kultne serije po veliki tragediji znova našla srečo
Groza na festivalu na Gorenjskem: kolesar umrl po srhljivem poletu čez ograjo, oglasila se je policija

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.