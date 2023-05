Inter kot v časih Mourinha in Milita

V pričakovanju prve povratne tekme v letošnjem polfinalu lige prvakov je nekdanji italijanski as Antonio Cassano, ki je igral za oba milanska velikana, dejal, da bi imel Milan možnosti za napredovanje le, če bi Inter nastopil s sedmimi nogometaši ali z mladinsko ekipo. Na igrišču stvari niso bile tako dramatične, toda črno-modri so zmagali še enkrat in si s skupnim izidom 3:0 prislužili nastop v velikem finalu 10. junija. V njem bodo s kapetanom Samirjem Handanovićem na čelu (in klopi) nastopili prvič po letu 2010, ko jih je vodil Jose Mourinho, gole pa zabijal Diego Milito.

Letošnja Interjeva pot do Istanbula ni bila preprosta, za mnoge se je začela junija 2021 s prihodom trenerja Simoneja Inzaghija. Krmilo je prevzel mož, ki si je pri Laziu pridobil sloves, da zna iz svojih nogometašev iztisniti maksimum. »Nihče nam ni ničesar podaril. Dobro vem, da je bil Giovanni Invernizzi zadnji italijanski trener, ki je popeljal Inter v finale lige prvakov. To je bilo leta 1972, zato sem zdaj še toliko bolj ponosen. Še bolj pa sem ponosen na svoje moštvo. Ko so me klubski šefi povabili k sodelovanju, so me prosili, naj se poskušamo uvrstiti v osmino finala, šele v prihodnjih dneh pa se bomo začeli zavedati, kaj smo dosegli,« je po drugi polfinalni zmagi nad Milanom poudaril Inzaghi, ki v letošnji končnici LP še ni okusil poraza.

Brez Argentincev ne gre

Interjev predsednik Steven Zhang mu zagotovo ni zameril, ker se ni držal navodil in je proslavil šesto uvrstitev kluba v veliki finale. Četrto zmago (ob dveh remijih) je črno-belim prinesel napadalec Lautaro Martinez z golom v 74. minuti. Po lanskem svetovnem prvenstvu, na katerem ni mogel igrati na vso moč, je resno razmišljal o operaciji načetega gležnja, a je stisnil zobe. Zdaj žanje sadove.

»V minulih mesecih nismo zganjali velikega hrupa, toda naš uspeh je več kot zaslužen. Igramo kot pravo moštvo, tako kot smo z Argentino na mundialu,« je zagotovil Martinez, ki je bil izbran za najboljšega igralca revanše z Milanom. Skupaj z rojakom Joaquinom Correo, ki ga je zamenjal v 84. minuti, poskuša dati Interju podoben argentinski pridih, kot ga je imel v šampionski sezoni 2009/10. Takrat so poleg Milita igrali v začetni enajsterici Walter Samuel, Esteban Cambiasso in legendarni kapetan Javier Zanetti, ki je zdaj podpredsednik kluba in pravi, da ga marsikaj spominja na srečne dogodke pred 13 leti. Zaželel pa si je, da jih v finalu ne bi pričakal madridski Real. »Liga prvakov je narejena po njihovi meri,« pravi.

Še dlje čakajo na uvrstitev v finale pri Milanu, vse od zmagoslavja v Atenah leta 2007, ko so premagali Liverpool z 2:1. Takrat je oba gola zabil Filippo Inzaghi, starejši brat zdajšnjega Interjevega trenerja, kapetan moštva pa je bil veliki Paolo Maldini, od leta 2018 tehnični direktor rdeče-črnih. Po dveh porazih z mestnimi tekmeci je priznal: »Inter je bil absolutno boljši. Za nas je lep uspeh že polfinale, saj še nimamo temeljev za sočasno igranje na dveh frontah.«