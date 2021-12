Infantino po glasove z uvedbo arabščine

Predzadnji ponedeljek v decembru bo zaznamoval vrh Svetovne nogometne zveze (Fifa). Med spletnim videosestankom 211 članic bo predsednik Fife Gianni Infantino preveril utrip za spremembo tekmovalnega koledarja, v ozadju pa je vnovičen poskus uveljavitve svetovnih prvenstev na dve leti (po letu 2026), ki mu nasprotujejo na stari celini in v Južni Ameriki.

Evropska nogometna zveza (Uefa), ki ji predseduje Aleksander Čeferin, bije bitko na dveh odmevnih frontah (v boju z ustanovitelji t. i. superlige je Čeferin poenotil in dvignil na noge celotno Evropo, od navijačev do politikov), druga bitka okrog organizacije svetovnih prvenstev naj bi dobila novo poglavje danes.

Udeleženci spletnega summita naj ne bi glasovali o pobudi, ki jo je v zadnjih mesecih predstavil nekdanji francoski trener Arsene Wenger – odgovoren za nogometni razvoj pri Fifi – in je bila predmet ostrih odzivov na stari celini in v Južni Ameriki. Uefa in Conmebol (J. Amerika) mu namreč nasprotujeta, morebitni mundial brez njiju pa bi bil podoben rekreativni ligi.

Tudi NZS prek Uefe ustvari približno polovico svojih prihodkov, odvisno od načina računovodskega prikaza.

Ob tri milijarde

Zgovorni so rezultati raziskave o vplivu morebitne uvedbe mundiala na vsaki dve leti (2026, 2028, 2030 …), ki jo je naročila Uefa pri hiši Oliver & Ohlbaum. Evropske nacionalne zveze bi lahko v štiriletnem ciklusu 2026–2030 izgubile do tri milijarde evrov prihodkov. V seštevku bi nacionalne zveze v štiriletnem ciklusu izgubile med 2,5 in 3 milijardami evrov pomembnih prihodkov. NZS prek Uefe ustvari približno polovico svojih prihodkov, odvisno od načina računovodskega prikaza. Če bi Uefa ohranila euro na štiri leta, bi zveze v tem ciklusu lahko izgubile vse do 3,3 milijarde evrov.

Pri hiši O & O so opravili vsebinsko anketo. V primeru uvedbe turnirjev na dve leti bi 40 odstotkov manj navijačev spremljalo izločilne tekme EP ali SP, 30 odstotkov manj bi jih pritegnil euro in kar 60 odstotkov anketirancev je menilo, da bi z večjo frekvenco mundiala slednji izgubil prestiž, ki ga ohranja od leta 1930.

Fifa je le nekaj ur po petkovi objavi raziskave hiše O & O objavila svojo raziskavo. Ta je ugotovila, da 63,7 odstotka vprašanih nogometnih navijačev želi videti SP vsaki dve leti, le 11 % pa jih temu nasprotuje … Jasno je, da bi z morebitno spremembo najmočneje pridobila prav Fifa, ki zdaj caplja za Uefo. Uefa je v poslovnem letu zadnjega eura pred pandemijo (2016) ustvarila 4,6 milijarde evrov prihodkov, v zadnjem letu pred pandemijo (2018/19) pa 3,9 milijarde. Fifa je v štiriletnem ciklusu 2015–2018 ustvarila pet milijard evrov prihodkov.

Čeferin je Infantina opozoril pred prenagljenimi potezami – slednji je v obupnem poskusu po pridobitvi naklonjenosti Arabcev predlagal arabščino za peti uradni jezik Fife –, ob tem sta Uefa in Conmebol (J. Amerika) začela tesneje sodelovati. Junija 2022 bosta celinska prvaka Italija in Argentina igrali za novo lovoriko v Londonu, po letu 2024 naj bi se Uefini ligi narodov pridružilo deset reprezentanc izpod dežnika Conmebola.