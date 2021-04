Indijci pričakovano krojili vrh

ČRNI NA POTEZI

Badelka – Praggnanandhaa, internet 2021. Kako je črni na najhitrejši možni način prišel do zmage?

REŠITEV: 1…Txh2+! 2.Kxh2 Dh4+ z neubranljivim matom v naslednjih dveh potezah po 3.Kg2 Dg3+ 4.Kf1 Df2# ali 4.Kh1 Dh3#

Dekleta za fanti

Veliki up indijskega šaha,, ki bo letos dopolnil komaj 16 let, je zasluženi zmagovalec prvega spletnega turnirja najboljših mladih šahistov na svetu. Pragg je v devetnajstih krogih izjemno borbenega turnirja nanizal kar štirinajst zmag, ob treh remijih in zgolj dveh porazih pa si je prvo mesto zagotovil že krog pred koncem.Poleg prestižne zmage in denarne nagrade v višini 3000 ameriških dolarjev si je priigral tudi vstopnico za naslednji turnir elitne spletne serije konec meseca, na katerem se bo pomeril z najboljšimi igralci na svetu, tudi aktualnim svetovnim prvakomPraggnanandhaa spada v izjemno obetavno generacijo indijskih mladeničev, za katere se pričakuje, da bodo v prihodnje krojili sam vrh svetovnega šaha. Velemojster je postal pri dvanajstih letih in desetih mesecih, s čimer je trenutno četrti na lestvici najmlajših igralcev vseh časov, ki jim je uspel ta dosežek. Ob tem in številnih mednarodno odmevnih uspehih v njegovi karieri velja izpostaviti še naslov svetovnega prvaka do 18 let, do katerega je leta 2019 prišel pri štirinajstih letih (!), istega leta pa je postal tudi drugi najmlajši igralec v zgodovini z ratinško znamko 2600 točk.Vrh turnirske razpredelnice sta krojila še dva indijska predstavnika, ki jima mnogi, podobno kot zmagovalcu, napovedujejo svetlo prihodnost.je leto starejši od zmagovalca,pa leto dni mlajši od njega, oba pa sta tokrat končala na drugem mestu. Tam sta jima z enakim številom točk družbo delala še igralec z najvišjim ratingom na turnirjuiz Uzbekistana in Rus. Na šestem mestu nato najdemo najboljšega predstavnika Zahoda, Nemca, zanimivo pa je, da se nobeni od desetih igralk ni uspelo prebiti v prvo deseterico in s tem prehiteti katerega od fantov.V ekipni bitki medin, ki sta izbrala vsak po deset nastopajočih, so prepričljivo slavili izbranci najboljše šahistke vseh časov. Pozornost svetovne šahovske javnosti se zdaj v celoti osredotoča na ruski Jekaterinburg, kjer se v ponedeljek začenja težko pričakovani drugi del lani prekinjenega kandidatskega turnirja. Če le ne bo novih zapletov, bomo tako pred koncem tega meseca vendarle dobili ime Carlsenovega naslednjega izzivalca.