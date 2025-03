Indijcem prva mesta, Matic Lavrenčič svetovni mladinski podprvak

Indijec Aravind Čitambaram je postal zmagovalec superturnirja deseterice v Pragi. Petindvajsetletnik se je v primerjavi z nekaterimi svojimi mlajšimi, a bolj uveljavljenimi rojaki, relativno pozno prebil v svetovni vrh, v zadnjem letu pa mu je uspel zares občuten preskok. V svoji karieri je nastopil na zgolj dveh superturnirjih najvišjega kakovostnega razreda in na obeh osvojil prvo mesto. Decembra lani je bil najboljši v domačem Čenaju, tokrat pa s celo točko prednosti pred najbližjimi zasledovalci še v Pragi. Pred letom dni je bil še na 72. mestu svetovne ratinške lestvice, z izvrstnim nizom rezultatov pa se je prebil na trenutno 14. mesto.

malopolska

Odločilno zmago na poti do tokratnega podviga je Aravind dosegel s črnimi figurami v partiji sedmega kroga proti najboljšemu Nizozemcu Anišu Giriju. V kompleksni poziciji srednje igre je izkoristil preveč optimistično napredovanje nasprotnikovih kmetov in z domiselno žrtvijo figure odprl poti proti njegovemu kralju. Pravo mojstrovino je nato kronal z učinkovitim zaključkom in tekmeca prisilil v predajo tik pred štirideseto potezo.

Njegov najbližji zasledovalec vse do zadnjega kroga je bil mlajši rojak Ramešbabu Pragnananda. V zadnjem krogu je s črnimi figurami s tvegano igro tudi sam poskusil priti do cele točke proti Giriju, s katero bi se z Aravindom izenačil na vrhu, a se mu to ni obrestovalo. Giri je po porazu z zmagovalcem turnir zaključil na najboljši možen način – z dvema zaporednima zmagama. Ti sta ga dvignili na delitev drugega mesta, kjer se je pridružil Pragnanandi in Kitajcu Wei Yiju.

Imeniten slovenski dosežek

Za še en indijski podvig je v preteklem tednu poskrbel 18-letni Pranav Venkateš, ki je v črnogorskem Petrovcu prišel do naslova mladinskega svetovnega prvaka v absolutni konkurenci (do 20 let). Pranav je po slovitem Višiju Anandu, Pentali Harikrišni in Abidžitu Gupti postal četrti Indijec s tem prestižnim naslovom. Za izjemen slovenski dosežek na prvenstvu je poskrbel 16-letni Ljubljančan Matic Lavrenčič, ki je v konkurenci večinoma starejših in bolj uveljavljenih tekmecev postal svetovni podprvak. Pred začetkom turnirja je bil šele 29. nosilec, s praktično brezhibno igro v drugi polovici turnirja pa je poskrbel za enega najimenitnejših dosežkov v zgodovini slovenskega šaha. V zadnjem krogu je bil tudi v igri za prvo mesto, v partiji proti zmagovalcu pa je s črnimi figurami iztržil remi, ki mu je prinesel še vedno odlično drugo mesto.