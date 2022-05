Incident na finalu Lige prvakov! To je razlog za polurno zamudo (VIDEO)

Stadion Stade de France v Parizu je danes v središču zanimanja za številne nogometne navdušence. Tam namreč poteka finale lige prvakov, ki pa se je tokrat začel z več kot polurno zamudo. Kaj točno so zakuhali navijači, še ni jasno. Menda je bil razlog prepozni prihod Liverpoolovih navijačev pred vhod stadiona. Zaradi gneče, ki so jo ustvarili, naj bi zamudil tudi avtobus z igralci Liverpoola. Novinarji BBC poročajo, da je do težav prihajalo na kontrolnih točkah na pariških prometnicah.

Posneli pa so tudi nekatere navijače, ki so na stadion želeli brez vstopnic, nekateri so plezali čez varnostne ograje. Uradne razlage organizatorji še niso podali. Na twitterju je najti tudi posnetek, ki prikazuje, da so varnostniki navijače za ograjo škropili s solzivcem.