Incident na teniški tekmi: 15-letnik je po porazu udaril nasprotnika (VIDEO)

Minuli teden so se mediji vsega sveta ukvarjali s klofuto Willa Smitha Chrisu Rocku na podelitvi oskarjev. Medtem ko so se mnogi zgražali nad tem, pa so se očitno pojavili tudi takšni, ki jim je bil Smith v navdih. Prvi nosilec mladinskega teniškega turnirja v ganski Akri Francoz Michael Kouame je po porazu v prvem kolu zmagovalcu Gancu Raphaelu Niiju Ankrahu namreč prav tako prisolil klofuto.

Ankrah je bil v šokiran, a mu ni ostal dolžen. Na igrišču je izbruhnil pretep, posredovati so morali trenerji in celo navijači, po zraku pa so leteli steklenice, kozarci in loparji ...