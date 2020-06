Imenitna napoved Celja in Brava za derbi v Šiški

Prva liga Telekom Slovenije

Olimpija 29 17 5 7 56:35 56

Celje 30 15 10 5 60:29 55

Maribor 29 16 7 6 52:28 55

Aluminij 30 14 6 10 49:35 48

Mura 29 12 11 6 46:35 47

Bravo 30 11 8 11 41:44 41

Tabor 30 9 7 14 34:44 34

Triglav 30 9 4 17 36:68 31

Domžale 29 8 6 15 39:53 30

Rudar 30 0 10 20 26:68 10

Le zadovoljni s točko

Odpisan le Rudar

Celjanom vrh pri golih in podajah

Izidi 30. kroga 1. SNL – Aluminij : Celje 0:2 (200 gledalcev; Mitja Lotrič 11., Dario Vizinger 17.), CB24 Tabor Sežana : Bravo 0:0 (300 gledalcev), Rudar : Triglav 0:1 (Milan Milanović 19.), Mura : Domžale, Olimpija : Maribor večerni tekmi. Vrstni red strelcev: 19 – Dario Vizinger (Celje), 18 – Ante Vukušić (Olimpija), 15 – Mitja Lotrič (Celje). Podajalci: 10 – Vizinger, Lotrič, 9 – Matic Vrbanec (Aluminij). Pari 31. kroga: Bravo : Celje, Domžale : CB24 Tabor Sežana (oba 3. julija), Rudar : Aluminij (4. julija), Triglav : Olimpija, Maribor : Mura (oba 5. julija).

Celjski nogometaši ostajajo v igri za zgodovinski naslov državnega prvaka, potem ko so vzeli vse točke na neugodnem gostovanju v Kidričevem. To je glavno sporočilo 30. kroga slovenskega prvenstva, če odmislimo razplet sinočnjega večnega derbija v Ljubljani. Zmaga Celjanov na stadionu Aluminija je tipična nogometna in zaslužena: oba gola sta prispevala napadalca, kar je običajno dokaz pravega koncepta igre.Tega ne spremeni niti dejstvo, da stainizrabila tako imenovana standardna položaja – odlični Prekmurec je svoj 15. sezonski gol zabil iz prostega strela, hrvaški adut pa z glavo prav tako po podaji iz prekinitve igre. »Res se nam ne zgodi pogosto, da bi zmagali zaradi uspešno izvedenih standardnih situacij. Mitja je zabil čudovit gol, dobro je izkoristil priložnost. V seštevku smo povsem zasluženo zmagali,« ni skrival navdušenja trener Celjanov, ki je s tremi osvojenimi točkami na lestvici (začasno) ujel Mariborčane in se na pičlo točko približal Ljubljančanom.»Saj smo želeli opraviti kaj več in se vrniti v igro za evropske pokale, toda težko se je zbrati po dveh prejetih golih na takšen način že v začetnem obdobju tekme. Fantje so kljub temu iskali gol, dvakrat smo bili zelo blizu, toda ni nam uspelo,« je Aluminijev trenerlahko le čestital Kosiću za novo zmago.Že zdaj je jasno, da se konec tedna obeta silno zanimiva tekma med Bravom in Celjem v Spodnji Šiški, ko se bosta merili odlično vodeni ekipi. Ljubljančanom resda ni uspelo zmagati na gostovanju v Sežani, četudi so igrali z igralcem več od 49. minute, ko jeprejel drugi rumeni karton, toda podaljšali so zavidljivo dolg niz nepremaganosti. Pohvaliti velja tudi Sežance, ki iz kroga v krog delujejo bolje in so nevarnejši za vrata tekmecev.»Priznam, da sem zadovoljen s točko, čeprav smo prišli v Sežano po vse tri,« je bil iskren Bravov trener, sežanski kapetanje le dodal: »Lahko smo zadovoljni z velikim številom ustvarjenih priložnosti, ob tem smo zdržali do konca tudi z igralcem manj.«Po težko prigarani zmagi v Velenju ostajajo v igri za obstanek v ligi tudi Kranjčani. Triglav je zasluženo vzel poln plen na stadionu Rudarja, ki je v resnici edini odpisani klub v 1. SNL. Preostalih devet članov prvenstva se bori za nekaj več, tudi Triglav, ki je osvojil zlata vredne tri točke. Velenjčani se opazno trudijo zabiti kakšen gol, kdo ve, ali jim bo do konca sezone uspelo vknjižiti prvo zmago. Njihov trenerje kar posrečeno ocenil razplet tekme: »Nismo igrali slabo, pokopali smo sami sebe, saj nismo unovčili priložnosti. Jasno je, da brez doseženega gola ne moreš zmagati.« Tega so zabili Kranjčani.»Nismo igrali najbolje, toda šteje le zmaga. Ta uspeh nam bo zanesljivo vlil dovolj samozavesti za vse naslednje izzive, tudi za tekmo z Olimpijo, ko bomo v Kranju poskušali pripraviti presenečenje,« je napovedal pomočnik trenerja v Triglavu