Po koncu druge tekme na skakalnici Paula Ausserleitnerja, s katero se je v četrtek iztekla jubilejna 70. novoletna turneja, je glavni trener naše reprezentance Robert Hrgota stopil pred trojico slovenskih poročevalcev. Posebej je pohvalil Lovra Kosa, ki je bil s 7. mestom najboljši Slovenec v končni razvrstitvi tekmovanja štirih oziroma treh skakalnic, zadovoljen je bil tudi s posameznimi nastopi preostalih izbrancev.

Kako ste zadovoljni z razpletom?

»Na zadnji tekmi so bili s Kosom, Laniškom in Zajcem trije naši fantje sposobni skočiti med elitno deseterico, žal pa je Anže zamudil odskok v uvodni seriji, Timi pa v drugi. Sem pa zelo vesel zaradi Lovra, ki je s 144 metri poskrbel za največjo daljavo obeh tekmovalnih dni v Bischofshofnu. Videli smo, da imamo tri fante, ki lahko ta čas posegajo po uvrstitvah do 10. mesta. To pomeni, da imamo močno ekipo, kar me pomirja.«

Kako ste doživljali Kosove dolge skoke?

»S skupnim 7. mestom je dosegel vrhunski rezultat, a vemo, kaj je bilo v igri. Slabši doskoki in padec so ga vrgli iz boja za zmagovalni oder. Z ravnjo skakanja, ki jo je kazal, spada vsaj med peterico. Brez napak bi bila lahko v top 10 tudi Lanišek in Zajc. Zdaj bomo opravili temeljito analizo in z ugotovitvami, ki jih bomo dobili, poskušali preprečiti, da bi se takšne stvari ponavljale. Pred nami je še nekaj vrhuncev, verjamem, da smo na pravi poti.«

S Kosom ste iz reprezentance B dobili mladeniča, ki je dokazal, da ima v sebi nekaj več, kajne?

»Lovro je že lani dokazal, da deluje zelo dobro. O njem sva se veliko pogovarjala z Igorjem Medvedom, trenerjem reprezentance B. Zelo mi je všeč, kako smo sodelovali poleti, ko smo Lovra vzeli s seboj na tekme velike nagrade FIS. Prek teh preizkušenj se je gradil, si krepil samozavest in nato pred začetkom sezone svetovnega pokala naredil ključen napredek, ki ga je moral še potrditi na tekmi. Zdaj deluje res močno. Naj le nadaljuje v takšnem ritmu.«

Kako pa gledate na preostala dobitnika točk Petra Prevca in Žigo Jelarja?

»Petru je najboljši skok v Bischofshofnu uspel v uvodni seriji prve tekme, na drugi pa je skakal bolj stanovitno in dosegel 21. mesto. Na tem lahko gradi naprej in lovi elitno deseterico, verjamem, da še ni rekel zadnje. Žiga pa je osvojil svoji prvi točki v sezoni, verjamem, da se je z njima znebil določenega bremena. Glede na to, da zaradi bolezni dva meseca ni mogel skakati, si zasluži čestitke.«

Ali je novinec Žak Mogel po solidnih poskusih na treningu nato na tekmah plačal davek neizkušenosti?

»S tem bi se kar strinjal, kajti še v kvalifikacijah je skakal presenetljivo dobro, na tekmah pa še ni imel dovolj samozavesti, da bi naredil dodaten korak naprej. To bo pridobil s tekmami in izkušnjami.«

Kako ste videli bitko za zlatega orla?

»Škoda, da Rjoju Kobajaši ni dosegel velikega slama. Videli smo, kako hitro te lahko že majhna napaka oddalji od odra za najboljše. Je pa zasluženi skupni zmagovalec.«

Kaj si obetate od obeh preizkušenj konec tedna v Bischofshofnu?

»Menim, da smo lahko predvsem na nedeljski moštveni tekmi zelo močni in lahko spet lovimo uvrstitev na zmagovalni oder, fantje pa lahko s svojimi najboljšimi skoki visoko posežejo tudi v posamični konkurenci.«