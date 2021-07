Imajo najboljšega, a igrajo kot moštvo

Schmidt navija za Slovenca

Japonska : Slovenija 81:116 Japonska: Togaši 8, Hiejima 10, Hačimura 34, J. Vatanabe 17, Baba 4, Edwards 2, Tanaka 6; Slovenija: Rupnik 4, Nikolić 3, Prepelič 12, Murić 4, Tobey 6, Blažič 10, Hrovat 4, Dimec 2, Dragić 24, Čančar 16, Čebašek 6, Dončić 25.

Kodoseže manj točk kot kateri od košarkarjev nasprotnega moštva, se marsikdo vpraša, ali ni morda z njim kaj narobe. Toda takšno razkošje si običajno privošči le proti nedoraslim tekmecem. Na letošnjih uradnih tekmah slovenske reprezentance v olimpijskih kvalifikacijah proti Angoli, v Tokiu pa je po fantastični predstavi in 48 točkah proti Argentini prepustil primat Japoncu. Zmaga s 116:81 za potrditev mesta v četrtfinalu OI namreč ni bila niti za trenutek vprašljiva, zavedal pa se je tudi, da ima več kot dovolj kakovostnih soigralcev.»Igramo kot pravo moštvo, čeprav imamo najboljšega košarkarja na svetu. Zbrali smo 27 asistenc in 54 skokov, kar pove veliko,« je bil po novi zmagi zadovoljen slovenski selektor, ki dobro ve, da so gostitelji velikih tekmovanj vedno trd oreh, ne glede na košarkarsko tradicijo ali stanje na lestvici mednarodne zveze FIBA. In Japonci niso bili izjema. Hačimura, adut Washingtona v ligi NBA, se je proti Slovencem želel dokazati na vso moč, kar mu je uspelo s 34 točkami ob spremstvuin, a ni mogel sprožiti čudeža kljub pomočiiz Toronta.Zadnja zmaga Japoncev na olimpijskih igrah ali svetovnih prvenstvih ostaja z mundiala 2006, ko so na domačih tleh ugnali Panamo z 78:61. Proti evropskim prvakom so se trudili na vso moč in se dobro upirali do sredine druge četrtine, po zaostanku s 34:40 pa se je vse bolj izražala kakovostna razlika, tako med ekipnima celotama kot med posamezniki. Slovenska zasedba si je največji del končne prednosti priigrala v zadnji četrtini (36:17), slednjič pa so se med strelce vpisali vsi njeni člani. Izkoristili so 54 odstotkov metov iz igre (za tri 15:39 z uspešnimi meti osmih mož), sedem jih je prispevalo vsaj eno asistenco (Dončić 7), deset vsaj dva skoka (11, Dončić in Murić po 7).V napadu je bil drugi najučinkovitejšiin s 24 točkami zaostal le za štiri točke za svojim reprezentančnim rekordom s kvalifikacijske tekme za EP 2016 proti Ukrajini. Po razpletu je priznal: »V prvih dveh četrtinah smo imeli težave, v drugem delu pa smo pokazali, kakšno moštvo smo. Med nami vlada izjemna kemija, vsi v vsakem trenutku vemo, kaj moramo početi na igrišču. To je ključ do uspeha.« Luka Dončić je dosegel eno točko več in ostal na vrhu lestvice najboljših strelcev na letošnjih OI.Njegovo povprečje v Tokiu je padlo na 36,5 točke in z njim že zaostaja za rekordnim ritmom, ki je na igrah v Seulu 1988 dosegal 42,3 točke, med desetimi najučinkovitejšimi predstavami v zgodovini OI pa kar sedemkrat najdemo njegovo ime. »Upam, da bo Luka prekosil vse moje dosežke. Sem njegov navijač,« je sporočil legendarni Brazilec, ki je pred 33 leti nasul Špancem 55 točk v skupinskem delu OI. V reprizi svetovnega prvenstva 2019 je bila Španija vnovič uspešnejša od Argentine, tokrat z 81:71. V nedeljo ob 10.20 bo tretja ovira za slovensko moštvo.