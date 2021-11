Ilki želi, da si povrne samozavest

Potem ko so v novo sezono zelo uspešno vstopili v taboru tehničnih disciplin slovenske reprezentance v alpskem smučanju in se veselili že dveh uvrstitev na stopničke (1. Andreja Slokar, 3. Žan Kranjec), zdaj do starta odšteva karavana hitrih disciplin. O sklepnih pripravah Ilke Štuhec smo že pisali, dober teden pa zdaj do uvodnega smuka olimpijske zime (26. t. m.) v kanadskem Lake Louisu loči tekmovalce trenerja Gregorja Koštomaja. Z njim smo se pogovarjali o ciljih sezone in tudi o omenjeni Ilki, njegovi nekdanji smučarki.

Kako storiti korak naprej glede na prejšnjo sezono, v kateri niste uresničili vseh ciljev, ostaja pa nam v spominu predvsem po senzacionalni zmagi Martina Čatra v Val d'Iseru?

»Splošno gledano je napredovanje opazno. Boštjan Kline je to dokazal z nekaj dobrimi nastopi, še vedno je lahko blizu elite. Miha Hrobat prihaja v najboljša tekmovalna leta v hitrih disciplinah. Martin si je z zmago zagotovil tudi dobro izhodišče na seznamu za novo sezono. Nekaj ciljev smo uresničili, res pa je, da se zaradi korone seštevata dve sezoni skupaj, zato moštveno za nas kakšnih bistvenih sprememb ni. V začetku nas čakajo višje startne številke, cilj za Ameriko je, da si to izboljšamo.«

Koliko vas obremenjuje in obenem motivira olimpijska sezona?

»Končuje se neka doba, ponuja se priložnost za odmeven dosežek, to pa še ni vrhunec kariere naših smukačev. Zdaj so vstopili v leta, ko gre od njih pričakovati vrhunski rezultat. Ne jemljem tega kot neki posebni pritisk. Olimpijske igre so na štiri leta, takrat so na vrsti tudi presenečenja, Slovenci pa smo znani po tem, da lahko presenetimo favorite, in zakaj tokrat ne bi udaril kdo od naših fantov?«

Kako pa je s psihološko pripravo Martina Čatra, kaj zanj pomeni tista zmaga iz prejšnje zime?

»Za njim je kar turbulentna sezona. Najprej je dosegel velik uspeh, nato je prizorišča zapuščal tudi z malce sklonjeno glavo. Največji izziv zanj je, kako se vrniti na raven, kot se je počutil prvi dan v startni hišici v Val d'Iseru. Če mu to uspe, bo ponovil vsaj podobno predstavo, saj je tehnično in kondicijsko to sposoben.«

Kaj pa pravite o Ilkinem trenutnem stanju? Dolgo ste bili njen trener, nazadnje ste vadili skupaj v Švici.

»Res je, da smo nekaj časa letos preživeli skupaj. Predvsem ji želim, da ponovi zgodbo, ko sva še sodelovala. Da si povrne samozavest in na tekmi sezone uprizori svoj najboljši nastop! Verjamem, da je tega sposobna. Izkušnje ji bodo v prid za sproščenost na startu.«

Pa je bil ta skupni trening z njo učinkovit? Smučarska vadba na najvišji ravni je med moško in žensko karavano drugačna, kajne?

»Vsekakor ne gre za isto reč, ampak v takšni zgoščeni konkurenci ekip, ki čakajo na proge, je vsakršno sodelovanje dobrodošlo. Sploh pa je bila tako za Ilkin tabor kot za naš to odlična rešitev, saj nihče ni mogel odpotovati na južno poloblo. Pridružile so se nam tudi Američanke. Skupaj smo lažje kandidirali za proge.«