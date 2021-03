Ilka Štuhec: Prevzemam svoj del odgovornosti

Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec z zadnjim tekmovalnim vikendom pred zaključkom sezone v Lenzerheideju ni zadovoljna. Rezultati, kot so 27., 20. in 41. mesto v Val di Fassi, nikakor ne morejo zadovoljiti apetitov Štuhčeve. Začetek letošnje sezone je bil zelo obetaven, v Val d'Iseru in St. Antonu so jo pičle desetinke ločile od zmagovalnega odra. Sledila je poškodba gležnja, nato težave s pripravami na svetovno prvenstvo in porušen ritem, kar je pomenilo padec forme in izgubo zaupanja ter samozavesti. Tekmovalni konec tedna v Val di Fassi je kot skupek in posledica vseh težav, ki so se nakopičile v zadnjem mesecu in pol.

Zavora je več kot očitna

»Jaz sem tista, ki pelje po progi, jaz sem tista, ki je junakinja v primeru uspehov, zato tudi jaz prevzemam svoj del odgovornosti za slabše rezultate, ki jih dosegam v drugi polovici letošnje sezone. Zmorem in želim višje, a zato bo treba spet narediti najprej korak nazaj, da bi potem lahko šla dva koraka naprej. Sama pri sebi moram zadeve razčistiti, kar bo pripeljalo do tega, da bom znova sproščena in si zaupala pri smučanju. Trenutna zavora je več kot očitna in ne bežim pred rezultatsko krizo. Želim si jo premagati in se vrniti k takšnemu smučanju, za katero sem še vedno prepričana, da sem ga sposobna,« se bodri Ilka.



»V primerjavi z lansko sezono so bili letos rezultati na začetku veliko boljši in bili smo na pravi, začrtani poti. Ta pot se je v drugi polovici sezone zabrisala in jo moramo spet poiskati. Začela bom pri sebi. Pred mano je še finale v Lenzerheideju, nato pa začetek priprav na prihodnjo sezono. Čim prej si moram zbistriti glavo in sestopiti z vrtiljaka, na katerem sem se znašla v zadnjem obdobju. Trdo delo, osredotočenost, motivacija in zaupanje v svoje sposobnosti ter pravi material so dejavniki, ki me bodo pripeljali nazaj tja, kamor želim.«



O različnih situacijah, ki so vplivale na dosežke v drugi polovici sezone, in širši sliki, ki je potrebna za razumevanje marsikaterega smučarskega rezultata, je spregovorila tudi vodja ekipe Darja Črnko.

Porušen ritem

»Ne bežimo od dejstva, da so zadnji rezultati slabi. Dejstvo je tudi, da smučanje ni na najvišji možni ravni. Treba pa je pojasniti tudi, da gre za splet različnih dejavnikov, zaradi katerih po obetavnem začetku sezone nismo našli več pravega ritma. Prišlo je do okužbe z novim koronavirusom v ekipi, zgodila se je še poškodba gležnja, nastop z bolečinami v Crans Montani, izpustili smo Garmisch-Partenkirchen, porušil se je načrtovan ritem tekmovanj in treningov,« pravi Črnkova.



»Spreminjali smo tudi stvari pri opremi, iskali drugačne nastavitve in material, ki so ji v preteklosti bolj ustrezali. Tudi ta konec tedna smo se vrteli okrog materiala in s tem povezanih občutkov. Ko tekmovalka nima zaupanja v opremo, je v tako izenačeni konkurenci in majhnih razlikah, kot so letos v hitrih disciplinah, težko priti do rezultata. Ko dodamo še odsotnost smučarske forme, potem dobimo rezultat, kot smo ga imeli v Val di Fassi. To je realen pogled na položaj. Naša naloga je, da zadeve analiziramo in najdemo rešitve. To velja tako za opremo kot tudi za samo smučanje. V prihodnje nas vse v ekipi čaka veliko dela, da spet najdemo pravo formulo za uspeh. S temi dejstvi in mislijo gremo brez pritiskov v zaključek letošnje sezone ter priprave za naslednjo.«

