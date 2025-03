Ilka Štuhec nič več z Alešem Gorzo: šla bosta vsak svojo pot

Dvakratna svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec po koncu tekmovalne sezone svetovnega pokala 2024/25 v alpskem smučanju ne bo več sodelovala s trenerjem Alešem Gorzo. »Dogovor je, da po koncu finala v Sun Valleyju prekinemo pogodbo in gremo vsak svojo pot,« je danes v telefonski izjavi za STA potrdil Gorza.

Gorza je bil danes na treningu Na Žlebeh oziroma na smučišču Sella Nevea na italijanski strani Kanina.

Del ekipe edine slovenske smučarke v hitrih disciplinah na ženskih tekmah v smuku in superveleslalomu med elito bo še na zadnjih tekmah sezone. Od 13. do 15. marca so v La Thuilu na sporedu tri tekme, smuk ter dva superveleslaloma, tudi odpadli iz St. Moritza.

Na finalu sezone v Sun Valleyju bo Štuhec kot 12. smukačica sezone nastopila na finalnem smuku, možnost pa ima tudi za nastop na superveleslalomu. Trenutno je v seštevku te discipline 22.

Razmišlja o koncu kariere

Štiriinštiridesetletni Črnjan, ki je bil leta 2008 kot tekmovalec dvakrat tretji na superveleslalomih v Whistlerju in Bormiu, je pričakoval takšno odločitev. Ta je povezana tudi s spogledovanjem Štuhčeve s koncem tekmovalne športne poti. Sodelovati sta začela lani, ko se je iz športa umaknila njena mama Darja Črnko. Korošec je bil prej trener v slovenski moški ekipi za hitri disciplini.

»Ilka je namignila, da razmišlja o koncu kariere, jaz pa sem se že prej odločil, da tega sodelovanja ne bom nadaljeval,« je bil jasen Gorza.

Aleš Gorza FOTO: Uroš Hočevar

»Sezona je bila povprečna. Na tistih tekmah, ki so bile, pod narekovaji, bolj za Ilko, so manjkali malo višji rezultati, da bi se prismučala mogoče vsaj v top pet, kar se ni zgodilo. Ni bilo tega, kar smo si želeli, kar si je verjetno tudi sama želela, in jasno je, da je na koncu prišlo do dogovora, da se naša pot zaključi,« je povedal Gorza.

Na SP v Saalbachu je naskok na tretji naslov svetovne prvakinje končala na 11. mestu, v svetovnem pokalu je bila to sezono najboljša prejšnji petek s sedmim mestom na smuku v Kvitfjellu, deveta je bila v Cortini, deseta v Beaver Creeku.

»Šlo je za popolnoma prijateljski dogovor. Sem ji želel sam povedati, da tega sodelovanja ne bom podaljšal, je pa v istem trenutku ona sama rekla, da razmišlja o koncu kariere. Ne vem, ali bo tudi dejansko že končala kariero, to mora sama povedati,« je še dodal.

Merila je na stopničke

V načrtih najboljše slovenske smukačice je še vedno nastop na zimskih olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo prihodnjega februarja. Na njenem terenu, kjer je že bila zelo uspešna, se njen letošnji nastop pod Tofano ni povsem izšel v skladu s pričakovanji, merila je na stopničke.

»Bila je deveta, ni bila najbolj zadovoljna, ampak še vedno so to zelo dobri rezultati. Ko bo enkrat nehala, ko več ne bomo imeli nobene druge tekmovalke v smuku in superveleslalomu kar nekaj prihodnjih let, potem se bo videlo, da so bili še ti rezultati okrog desetega mesta vrhunski,« je dejal.

Gorza, ki ima veljavno pogodbo do konca marca, v tem trenutku še ne ve, kam ga bo popeljala prihodnost. »Za zdaj sem še osredotočen na to zgodbo, da to normalno, profesionalno oddelamo do konca, potem pa bo po sezoni čas za iskat drugo službo.«

Nima nobenih zamer

Gorza pravi, da nima nobenih zamer. »Ni kaj za zamerit, to je čisto ena normalna stvar. Ilka tudi ni več najmlajša. Sama je omenila, da njeno telo kaže znake, da bi zaključila, ampak saj, kot sem rekel, to mora ona sama povedati.«

Štuhec ima pri 34 letih za sabo 232 nastopov v svetovnem pokalu, 23 na svetovnih prvenstvih in pet na olimpijskih igrah. V svetovnem pokalu je zbrala 22 uvrstitev na stopničke, od tega 11 zmag, sedem na smukih. Ima dve smukaški zlati snežinki s SP 2017 in 2019.

Smučarski trener je »super zadovoljen«, kako se razpleta sezona za Miho Hrobata, s katerim je sodeloval prej.

»Končno mu je uspelo. Vsako leto je delal korak naprej, letos pa se mu je vse skupaj 'poklopilo' tudi z materialom in sem res super vesel zanj.«