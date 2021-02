Iličićevi morajo v Madridu le zmagati

Velik izziv za Slovence V povratnih tekmah bodo iskali zasuk trije klubi s slovenskimi reprezentanti: Atletico (Jan Oblak), Leipzig (Kevin Kampl) in Atalanta (Josip Iličić). Povratne tekme, 9. marec: Borussia D. – Sevilla (3:2), Juventus – Porto (1:2); 10. marec: Liverpool – Leipzig (2:0), PSG – Barcelona (4:1); 16. marec: Manchester C. – Borussia M. (2:0), Real – Atalanta (1:0); 17. marec: Bayern – Lazio (4:1), Chelsea – Atletico (1:0).

Nič mu ni šlo od nog

V četrtfinalu lige prvakov bodo igrali Manchester City, Bayern, PSG, Liverpool, Borussia Dortmund, Real, Chelsea in Porto – tako menijo stavne hiše, ki so nekatere rutinerje izločilnih tekem odpisale po prvih tekmah 1/8 finala tega Uefinega tekmovanja. Bomo videli, ali bosta temu prikimala Atletico Madrid in Juventus. Kot zadnja sta si priigrala prednost ManCity in Real, ki sta zmagala v Budimpešti in Bergamu.Real ni blestel, Angleži pa so v madžarski metropoli nadigrali Nemce iz Borussie Mönchengladbach.je odlično uigral vse linije na igrišču, spet drži v rokah stroj za zabijanje golov, njegovi mojstri tako obvladajo dolgotrajno kroženje žoge, da je posledično na varnem tudi vratar. Ni čudno, da so si izmenjali največ žog prav igralci ManCityja (819 poskusov), pri čemer jih je krasil najvišji odstotek natančnih podaj (92 %). Na isti večer je v 900 km oddaljenem Bergamu zmagal najslovitejši evropski klub Real Madrid. Nič posebnega, če ne bi tekme zaznamoval sodnik. Neizkušeni Nemec res ni storil napake, ko je v 17. minuti izključil Atalantinega vezista, saj je šlo po učbeniku za prekršek nad zadnjim nogometašem, ki je šel proti vratom Atalante. To se je resda zgodilo na levi strani kazenskega prostora. Mnenja nekdanjih sodnikov na spletnih forumih so deljena, nekdo je posrečeno zapisal, da igralec Reala za takšen prekršek ne bi prejel rdečega kartona, četudi bi ga storil dvakrat.Atalanta se je morala braniti, logično, da je Real zbral 817 podaj (89 % natančnih), Italijani »le« 367 (76 % natančnih). Med vsemi v 1/8 finala so si manj natančno podajali žogo le nogometaši Atletica, ki so dan prej v Bukarešti izgubili s Chelseajem (75 %). Poraza z 0:1 v izločilnih tekmah nista usodna, poraženec mora na povratni tekmi »le« zmagati, kar je izpostavil tudi Atalantin trener. Ta je v 56. minuti poslal v igro, ga povlekel na klop v 86. minuti in to utemeljil: »Želel sem zadržati ugoden izid z angažiranjem telesno močnejšega.« Atalanta je v isti minuti prejela gol …je ob menjavi oddrvel v slačilnico brez rokovanja s trenerjem, ki je to komentiral: »Nič hudega, to je razumljivo.« Mediji so najnižje ocenili prav Iličića, ki da mu ni šlo od nog prav nič, grešil je pri podajah in neuspešno zadrževal žogo. Gazzetta mu je prisodila 4,5, Corriere petico.