Iličića zasedli hčerki, Vučkića španski jezik

Slovenski reprezentanti sinoči v Grčiji niso igrali le najzahtevnejše tekme v Uefini ligi narodov, v zadnjih dneh so se borili tudi s precedenčnim izzivom. Čeprav je Slovenija obšla ves svet in večkrat gostovala v Aziji, Afriki, Južni in Srednji Ameriki, še nikdar doslej njeni člani niso bili tako dosledno zaprti v domovanju kot prav v zibelki evropske civilizacije, niti na Kosovu in v Moldaviji pa niso bile ulice prazne in režim bitke s trdovratnim virusom tako strog.



Reprezentante je mogoče razdeliti v dve skupini: v prvi so mlajši, katerih čas še prihaja in si še niso ustvarili družin. Kratkočasijo se z gledanjem filmov, zanje so samoumevne naročnine na ponudnike pretočnih filmskih vsebin. Nekateri uživajo v igranju različnih družabnih iger prek spleta ali tudi klasičnih mobilnih ali računalniških iger.

Aktivni med zajtrkom in večerjo

Gre za prosti čas, ki ga nogometaši v običajnih razmerah namenijo sproščenemu druženju in sprehodom do bližnjih nakupovalnih središč. Tako je bilo povsod, kjer koli smo gostovali, četudi je igrala reprezentanca na različnih koncih sveta: gostovala je v mestu Hermosillo na severu Mehike, pa v Hongkongu, Omanu, Južni Koreji, na jugu Afrike, v Buenos Airesu in Montevideu, v največjih evropskih mestih Parizu, Londonu in Moskvi ali na robu stare celine, kamor sodijo Islandija, Ferski otoki in Ciper.



Reprezentančni dan je vnaprej znan: zajtrku sledi aktivacija, to pomeni sproščanje in raztezanje mišic s kondicijskim trenerjem, nato napoči čas za kosilo, masaže – tudi v Atenah so s fanti trije fizioterapevti, vsak preventivno deluje v svoji sobi –, spet počitek, zvečer pa trening in večerja oziroma tekma kot vrhunec sleherne reprezentančne akcije.



Tudi v hotelu Divani Caravel v osrčju Aten, ki ga krasi čudovit pogled na bližnjo vzpetino z znamenito Akropolo, velja podoben režim, četudi v precedenčnih razmerah. Hotel s 473 sobami resda omogoča ohranjanje varnostne razdalje, v njegovem preddverju bi lahko organizirali tudi tekmovanje v teku na 60 m z ovirami, toda gibanje v njegovi okolici je praktično prepovedano. Mimogrede: gre za hotel, del ameriške verige The Leading Hotels of the World (LHW), ki ima več izpostav tudi na Hrvaškem in v Avstriji, pri nas (še) ne.



Reprezentanti si na različne načine krajšajo čas in ohranjajo socialne stike z najbližjimi. Novinec v jati Sandi Lovrić denimo redno govori s prijatelji, družino in dekletom prek telefona, tudi najbolj izkušena člana Jasmin Kurtić in Josip Iličić sta posebno tesno navezana na najbližje, videopogovori na relaciji Atene–Ljubljana so nekaj vsakdanjega; Iličić dviguje telefon hčerkama Sofii in Victorii, Kurtić sinu Mateu, ki bo kmalu dobil družbo …



Vrhunski šport zahteva veliko treningov, masaž in počitka, temu je vse podrejeno tudi v Atenah. Odmor je lahko namenjen učenju – Haris Vučkić, ki je v tem letu zamenjal delodajalca in se iz Twenteja na Nizozemskem preselil v Zaragozo v Španiji, se intenzivno uči španski jezik prek strukturiranih spletnih videotečajev. Tudi vratar Vid Belec, ki deluje v Salernu južno od Neaplja, ohranja izobraževanje na daljavo.