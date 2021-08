Iličić trdo trenira in ne preklinja

Sedmo mesto v prvenstvu in poraz v finalu lige prvakov. To je bil izplen Sampdorie v sezoni 1991/92, ko je s Srečkom Katancem branila premierni naslov italijanskega prvaka. Navijači Interja bi bili s sedmim mestom po minuli šampionski sezoni verjetno precej razočarani, a kdo ve, čemu vse bi se bili pripravljeni odpovedati v zameno za nov pohod do finala najelitnejšega evropskega tekmovanja. Nanj interisti čakajo vse od leta 2010, ko je bil Rene Krhin v ekipi Joséja Mourinha priča zgodovinskemu podvigu – osvojitvi trojne krone. Sezona, ki je sledila, je prinesla pričakovan padec, ki ga je Krhin spremljal iz Bologne, a tokrat bo imela obramba scudetta prvič po Katancu tudi slovenski pridih. Kapetan Samir Handanović bo po prvem naslovu v karieri pod taktirko novega trenerja Simoneja Inzaghija poskušal dokazati, da minula sezona ni bila delo zgolj enega človeka, bivšega trenerja Antonia Conteja, ki je v slogu Mourinha črno-modre zapustil na vrhuncu. »Krasno smo se počutili po scudettu, a zdaj nas čaka verjetno najbolj izenačeno prvenstvo zadnjih desetih let,« je sezono za Inter TV napovedal Handanović. »Vidim vsaj pet kandidatov za zmago, tako veliko klubov ima odlične nove trenerje. Razburljivo bo,« je dodal pred začetkom dela z nekdanjim soigralcem, s katerim sta si kratek čas delila slačilnico pri Laziu. Inter naj bi v novi sezoni igral za oči bolj prijazno, a v dvoboju z ranjenim Cristianom Ronaldom in Juventusom, ki ga spet vodi Massimiliano Allegri, ter številnimi drugimi izzivalci prostora za napake ne bo.

Prvič se je celo zredil

Glavnemu pokrovitelju, kitajskemu Suningu, je po težavah v domovini očitno dobro del skoraj 200-milijonski priliv zaradi prodaj Romeluja Lukakuja, Achrafa Hakimija in drugih, saj Inter vztrajno trka na vrata sosedov iz Bergama, od koder želijo zvabiti napadalca Duvana Zapato. A tako kot Južnoameričan se ne premakne niti slovenski reprezentant Josip Iličić, ki so mu bili po peripetijah s trenerjem Gianom Pierom Gasperinijem v minuli sezoni že šteti dnevi. »Ob koncu sezone je izrazil željo po novih izkušnjah. A dobro je opravil priprave, prvič ga vidim s kakšnim kilogramom več. Ni izpustil niti minute treninga in ni preklinjal. To se še ni zgodilo,«​ je konec prejšnjega meseca ob govoricah o selitvi k AC Milanu izjavil Gasperini, ki je nato z Iličićem začel obe zadnji pripravljalni tekmi (poraz z Juventusom in zmaga nad Alessandrio z dvema goloma Kranjčana). Gasperini je obljubil, da bo klub spoštoval željo 33-letnega virtuoza, a opozoril, da je do konca prestopnega roka še veliko časa.

Ravno čas pri Romi potrebujeta Žan Celar in Amir Feratović, a ni preveč verjetno, da ga bosta pod novim trenerjem Mourinhom deležna. Krhin je pod taktirko Portugalca debitiral v serie A in denimo zbral 65 minut igre na petih tekmah. Vidnejšo vlogo naj bi igrali Leo Štulac in Petar Stojanović pri Empoliju, Vid Belec pri Salernitani in Domen Črnigoj pri Venezii. Nekdanji drugoligaši bodo tudi s slovensko pomočjo storili vse, da se obdržijo med elito.

