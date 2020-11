Iličić spet v slovenski reprezentanci

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je objavil seznam nogometašev za prijateljsko tekmo z Azerbajdžanom ter za obračuna v ligi narodov proti Kosovu in Grčiji. Pričakovano je spet na seznamu Josip Iličić.



Predvsem bosta pomembni tekmi v ligi narodov, v kateri Slovenija v ligi C in skupini 3 po štirih tekmah vodi z 10 točkami, sledi Grčija z 8, Kosovo in Moldavija pa imata 2 oziroma 1 točko. V ligo B bo po koncu napredoval zmagovalec skupine, zadnjeuvrščeni pa bo igral dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi C.



Slovenci bodo tekmo z Azerbajdžanom igrali v 11. novembra, s Kosovom 15. novembra, v Grčiji pa bodo gostovali 18. novembra. Vse tekme se bodo začele ob 20.45.



Slovenija se z Azerbajdžanom še ni merila, s Kosovom je igrala oktobra in zmagala z 1 : 0, z Grčijo pa je igrala šestkrat in ima z njo tri poraze in tri remije, enega tudi v tej ligi narodov na prvi medsebojni tekmi (0 : 0).



Grčija je na lestvici Fife 54., Slovenija 62., Azerbajdžan 114., Kosovo pa 117.



Seznam igralcev:



* vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Salernitana), Matjaž Rozman (Celje)

* branilci: Miha Mevlja (Soči), Petar Stojanović (Dinamo Zagreb), Nejc Skubic (Konyaspor), Jure Balkovec (Karagumruk), Miha Blažič (Ferencvaros), Nemanja Mitrović (Maribor), Jon Gorenc Stanković (Sturm), Mario Jurčević (Osijek)

* vezisti: Josip Iličić(Atalanta), Jasmin Kurtić (Parma), Miha Zajc (Genoa), Jaka Bijol (Hannover), Amedej Vetrih (Rizespor), Sandi Lovrić (Lugano), Nino Kouter (Mura), David Tijanić (Rakov)

* napadalci: Tim Matavž (Al Vahda), Benjamin Verbič (Dinamo Kijev), Andraž Šporar (Sporting Lizbona), Damjan Bohar (Osijek), Haris Vučkić (Real Zaragoza)