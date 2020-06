Iličić spet na sceni

Danes bodo dvignili zastor v italijanskem nogometnem prvenstvu in tako med zadnjimi v Evropi krenili v nadaljevanje sezone po koncu pandemije koronavirusa. Serie A je 4,5 milijarde evrov vredno tekmovanje, ki pozna strastne navijače tudi pri nas.



Pod drobnogledom bo Josip Iličić, eden najbolj osmoljenih nogometašev zavoljo izbruha pandemije in velemojster, ki je bil v prvih mesecih koledarskega leta med najboljšimi na svetu, občasno je zasenčil tudi Lionela Messija in Cristiana Ronalda. Boj za scudetto že dolgo ni bil tako izenačen, dvoboj Juventus proti Laziu (63:62 v točkah) se lahko spremeni tudi v troboj z Interjem (54).



Navijači najtežje pričakujejo prav mojstrovine Iličića (doslej 15 golov in 6 podaj), Ronalda (21+3) in Lazievega aduta Cira Immobileja (27+7). Kako močno so Italijani pogrešali nogomet, razkrivajo tudi podatki o gledanosti nekaterih pokalnih tekem, ki so prejšnji teden ogrele 60-milijonsko državo.



Polfinalna tekma med Napolijem in Interjem je pritegnila pred TV-zaslone dobrih sedem milijonov gledalcev (delež 32,3 odstotka), polfinale med Juventusom in Milanom še dober milijon več (delež 34 odstotkov).