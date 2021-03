Iličić je vselej poznal vzpone in padce

Cristiano Ronaldo igra učinkovito, Juventus ne. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Pomlajeni Juve

Na obzorju je vse bolj dramatičen boj za italijanske položaje v ligi prvakov 2021/22. Uefino paradno tekmovanje bo v novi sezoni še močnejše, gotovo se bo splačalo biti del elitnega plesa na stari celini. Po zmagi nogometašev Atalante in novem spodrsljaju Juventusa se bori za štiri položaje sedem klubov: vodilni Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Roma, Lazio in Napoli. To je bodisi znamenje silne izenačenosti serie A bodisi padca kakovosti lige.Morda je bližje resnici druga trditev, saj so evropski podatki neizprosni: Italijani capljajo za konkurenco tako v ligi prvakov kot evropski ligi – prve tekme 1/8 finala lige prvakov so izgubili Juventus, Atalanta in Lazio, Napoli je v evropski ligi izpadel v dvoboju s povprečno Granado. »Spet smo v območju lige prvakov,« je komentiral razplet tekme v Genovi trener Atalante. Tri točke mu je zagotovil kolumbijski ostrostrelec, ki kotira na evropskem vrhu s povprečno 42 minutami igre za en gol (14 golov in 5 podaj). Slovenski adutje dobil podobno minutažo kot v zadnji tekme lige prvakov proti Realu, toda trener mu je v nasprotju z evropskim večerom privarčeval sramoto in ga je pustil na igrišču do konca tekme.»Odnos, ki ga je imel proti Madridu, se mu ne sme več ponoviti, če želimo opraviti kaj več. V tem primeru bo Josip gotovo odločil še veliko tekem Atalante. Toda ne moremo pričakovati, da bo serijsko odločal tekme, navsezadnje imamo v ekipi tudi druge. Pomembno je, da trenira in bo dobro telesno in psihološko pripravljen, saj je imel vzpone in padce celotno kariero, ne le v Bergamu. V dneh po tekmi z Realom nisva govorila, toda vse je v redu, za nas je pomemben igralec,« je pojasnil Gasperini.Tudi trener Juventusaje sprejel velik izziv s pomladitvijo moštva, saj belo-črnim ne steče, četudi premorejo potentno moštvo v nasprotju z njihovim vzdevkom stara dama. Nazadnje so osvojili le točko na gostovanju v Veroni, ki je bila uspešnica prvega dela sezone v serie A, toda to ni klub, ki bi se boril za vrh kot npr. v šampionski sezoni 1984/85. Juve jo je še dobro odnesel kljub vodilnemu golu. Goste je res krasila posest žoge 39:61, toda v strelih na vrata je bilo 6:6, v kotih 8:5 za Verono, ki je zatresla tudi okvir vrat, v zadnjih minutah pa zapravila sanjsko priložnost za zmago.Kaj pomaga Ronaldu 47 doseženih golov v zadnjih 47 tekmah v serie A, če se devetkratni zaporedni prvak krčevito bori celo za 4. mesto in preboj v ligo prvakov. »Ko v takšnih tekmah uživaš v prednosti, moraš odnesti domov vse tri točke. Izkušena Ronalda insem prosil, naj med tekmo poskušata mlajšim fantom pomagati razumeti zakonitosti v igri, toda to se ni obrestovalo,« je razkril Pirlo, ki je pogrešal šest poškodovanih članov prve ekipe (in),pa je bil kaznovan. Angažiral je sedmerico igralcev med 20. in 23. letom starosti, to so biliin