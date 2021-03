Igrali bodo zase in tudi za Krko

Minuli dnevi niso bili tako uspešni za košarkarje Cedevite Olimpije kot prejšnji teden. V evropskem pokalu sta jim spolzeli iz rok dve zaključni žogi – ena zaradi poraza z Virtusom, druga zaradi zmage Budućnosti v Bourgu –, tako da bo o uvrstitvi v četrtfinale odločilo torkovo gostovanje v Podgorici. Mladi klubski upi, ki začasno igrajo v ligi Nova KBM za prvaka, so klonili proti Rogaški, danes ob 17. uri pa bo na vrsti nov pomemben nastop. Zmaga v Čačku lahko Ljubljančane približa končnici lige ABA in hkrati pomaga Krki v boju za obstanek.



Cedevita Olimpija je doživela zadnji regionalni poraz 30. decembra lani proti FMP in je s 97:88 ugnala Borac na prvi tekmi. Zato lahko pričakuje povratni dvoboj v Srbiji v vlogi favorita, vprašanje je le, v kolikšni meri bo evropski dan D vplival na osredotočenost njenih glavnih adutov. Borac je doslej resda zbral najmanj zmag (štiri, od teh eno brez boja proti bankrotiranemu Kopru Primorski) med 13 moštvi, ki vztrajajo na nogah v ligi ABA, vendar hkrati ne smemo pozabiti, da je dvakrat prekosil Partizan in kar šest porazov doživel z manj kot petimi točkami razlike.

Krka za prvo zmago v letu 2021

Košarkarji Krke čakajo na uspeh v ligi ABA vse od 19. decembra, ko so navdušili svoje privržence in ugnali Partizan z 69:50. Po četrti zaporedni zmagi pa so nanizali sedem porazov in zdrsnili v zelo nevarno območje, saj ima v bitki za pobeg od predzadnjega mesta, ki prinaša dodatne kvalifikacije s podprvakom 2. lige ABA, le Borac slabše razmerje dosežkov. Novomeščane lahko opogumlja, da so proti jutrišnji tekmici Megi (ob 17. uri) klonili z minimalno razliko v Beogradu (70:71), toda za uspešno revanšo bodo morali igrati precej bolj učinkovito.



S povprečjem 70,7 dosežene točke so namreč zadnji v regiji, predzadnja je Cibona s 74,8. Vodi Cedevita Olimpija z 90,5 točke na tekmo pred Crveno zvezdo (85,9). Mega je peta (83,2) po zaslugi svojih najvišjih mož, 20-letnega Filipa Petruševa in leto starejšega Marka Simonovića, ki se lahko pohvalita z najboljšim statističnim indeksom v ligi ABA (tretji je Jaka Blažič) ter zasedata prvo in četrto mesto med elitnimi strelci; Blažič je drugi z 18,7 točke.



Vrstni red: Mornar 15:4, Crvena zvezda 14:2, Cedevita Olimpija 14:3, Igokea 14:4, Budućnost 13:3, Mega 13:6, Partizan 7:11, Zadar 6:10, FMP in Cibona po 6:11, Split 6:13, Krka 5:13, Borac 4:13, Koper Primorska 0:19. Eduardo Brozovič

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: