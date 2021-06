Idrijska lokomotiva vlekla za Bauhausovo zmago

Nadzirati dirko, Philu Bauhausu pripraviti sprint, zmagati in obleči zeleno majico. To je bil v alinejah načrt športnega direktorja Gorazda Štanglja pred uvodno etapo 27. dirke po Sloveniji od Ptuja do Rogaške Slatine. Njegova ekipa Bahrain Victoriousa ga je izpeljala do potankosti.



Ob boju sprinterjev se je v glavnini lahko skrival prvi favorit za končno zmago Tadej Pogačar, ki pa ga bodo danes tekmeci izzvali na savinjskih klancih.



Sedmerica Aritz Bagües (Caja Rural), Mathijs Paasschens (Bingoal), Luca Covili (Bardiani), Jonas Iversby Hvideberg (UNO), Dimitri Strahov (Sazprom), Jacob Scott (Canyon) in Antonio Angulo (Euskatel) se je prva opogumila za napad na letošnji dirki po Sloveniji. Upanja na zmago na 151,5 km dolgi preizkušnji pa ni imela. Bahrajnska zasedba s slovenskim vodstvom in nogami (Matej Mohorič in Jan Tratnik) je ubežnike vseskozi držala na varni razdalji dobrih dveh minut. Enega kolesarja so pri narekovanju tempa »posodili« še pri Pogačarjevi ekipi UAE, ki ima v svojih vrstah tudi izvrstnega sprinterja Mattea Trentina.



Njegov padec je nekoliko zavrl vnemo pri lovu, vendar ne dovolj, da pobega ne bi bilo konec 10 km pred ciljem, potem ko je na čelu bahrajnskega vlaka na vso moč povlekla idrijska lokomotiva.

Tratnik je sam v nekaj kilometrih izničil minuto zaostanka. Nato je svojo moč pokazal še njegov primorski rojak in nekdanji moštveni kolega pri Bahrainu Kristijan Koren, za katerega je to prva dirka po preteku dveletne dopinške prepovedi nastopanja. Napad 34-letnega veterana v dresu slovenske reprezentance ni bil slab, vendar so pobudo v zaključku, v katerem je prišlo tudi do množičnega padca, prevzeli sprinterski vlaki. Na čelo ekipe UAE se je postavil tudi Pogačar, ki je pripravil akcijo moštvenemu kolegu Ruiju Oliveiri.



»Zaključek je bil izjemno hiter, saj je šel zadnji kilometer navzdol. Moja ekipa je opravila izjemno delo, nadzirala etapo in mi pripravila sprint,« je bil nad razpletom navdušen 26-letni Bauhaus, ki je oblekel tudi zeleno majico vodilnega na dirki. Z njim Rogaška Slatina kolesarsko ostaja nemška, predlani je tu zmagal njegov rojak Pascal Ackermann.

Najvišja vrhova dirke

»Dogovorjeni smo bili, da dirkamo za Trentina, vendar smo po njegovem padcu pozornost preusmerili na Oliveiro. Glede na to, da ni klasični sprinter, smo zadovoljni s 3. mestom. Počutim se dobro, vroče je, vendar se veselim naslednjih dni,« pa je za TV Slovenija povedal Pogačar, ki ga danes čaka povsem drugačna etapa.



Na krogu od Žalca do Celja bosta tudi najvišja vrhova letošnje dirke, 718 m visoka Lipa (4,9 km, 6,8-odstotni povprečni naklon), ki loči Zgornjo in Spodnjo Savinjsko dolino, ter 697 m visoka Svetina (5,6 km, 7,1 odstotka), ki jo je dirka po Sloveniji spoznala leta 2019. Pika na i bo ciljna špica na celjski grad (1,2 km, 8,1 odstotka), na kateri je leta 2018 Rigoberto Uran ugnal Daryla Impeyja in poznejšega zmagovalca dirke Primoža Rogliča.



Na Svetini se je predlani Pogačar znašel v težavah, vendar je bil tedaj 20-letni mladenič, ki je malo prej senzacionalno dobil dirko po Kaliforniji. Vrača se kot šampion Toura in nesporni favorit, vendar bi lahko bil ranljiv prav danes. Na start je prišel naravnost z višinskih priprav v Sestrieru in bržčas še nima pravih dirkaških nog. Sodeč po pospešku, ki ga je včeraj prikazal na čelu sprinterskega vlaka, pa ga bo že zdaj težko ujeti …

