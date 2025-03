Huda poškodba slovenskega kolesarskega reprezentanta (FOTO)

Slovenski kolesar Jaka Primožič (Hrinkow Advarics) je v ponedeljek na drugi etapi dirke po Tajvanu grdo padel in se hudo poškodoval, je sporočil na družbenem omrežju Instagram. Kot je dejal večkratni članski udeleženec evropskih in svetovnih prvenstev v dresu Slovenije, si je ob padcu zlomil medenico in ključnico.

»Grd padec na dirki po Tajvanu se je končal z zlomljeno medenico in ključnico. Hvala vsem, ki so mi pomagali in izrazili dobre želje. Med njimi so predvsem organizatorji, bolniško osebje, ekipa, moštveni kolegi, prijatelji, družina in punca,« je Primožič zapisal na Instagramu.

»Okrevanje se je že začelo in kar najhitreje možno se bom vrnil,« je še dodal 26-letni slovenski kolesar, ki je padel v etapi od Taoyuana do parka Green Pond.

Letos je Primožič nastopil na enodnevni klasiki v Poreču pred devetimi dnevi, ta teden pa je dirkal po Tajvanu. Po 31. mestu v prvi etapi, se je druga zanj končala s hudimi poškodbami.

Stalni član reprezentance na velikih tekmovanjih

Primožič je sicer stalni član reprezentance na velikih tekmovanjih. Nastopil je na številnih evropskih in svetovnih prvenstvih v različnih starostnih kategorijah.

Lani je bil v Švici kot pomočnik del reprezentance, ki je s Tadejem Pogačarjem osvojila prvi naslov svetovnega prvaka. Nastopil je tudi v letih 2022 in 2023. Na EP je med člani prav tako tekmoval v letih 2022 in 2023.

Na SP je bil leta 2019 v vožnji na čas sedmi z mešano ekipo, v kateri so bili še Tadej Pogačar, Jan Tratnik, Eugenia Bujak, Urša Pintar in Urška Bravec. Na DP je bil dvakrat četrti na cestni dirki, lani pa tretji v vožnji na čas.