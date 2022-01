Huda nesreča Pogačarjevega tekmeca, ostaja na intenzivi

Kolumbijski kolesarski zvezdnik Egan Bernal je po ponedeljkovem padcu na treningu v domovini prestal operacijo zaradi več poškodb, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Med drugim so kirurgi izvedli tudi poseg na hrbtenici, 25-letnik pa ostaja na intenzivnem oddelku, nove podatke navaja AFP. Bernala so takoj po ponedeljkovi nesreči prepeljali v bolnišnico, je takrat v izjavi za javnost zapisala njegova ekipa Ineos Grenadiers.

Pričakujejo, da bo popolnoma okreval

Iz bolnišnice Universidad de la Sabana so ponoči po slovenskem času sporočili, da je moral zmagovalec lanskega Gira prestati več operacij zaradi zloma hrbtenice, stegnenice, pogačice ter sesedanja pljuč. Bolniško osebje je sporočilo, da so z operacijo hrbtenice »ohranili strukturno in nevrološko integriteto ter funkcionalnost« tega dela telesa. »Zdaj ga bomo 72 ur opazovali na oddelku intenzivne nege ter se prepričali o učinkih zdravljenja po zelo močnih udarcih, ki jih je utrpel,« so še zapisali v izjavi za javnost.

Pričakujejo, da bo Bernal popolnoma okreval, časovnice zdravljenja pa niso podali. O popolnem okrevanju je prepričan tudi kolumbijski predsednik Ivan Duque. »Želimo mu hitro okrevanje. Verjamemo, da bo njegovo stanje tudi ob tovrstnih poškodbah vsak dan boljše in da bo še naprej zbiral lovorike na cestah,« je zapisal na twitterju.

Spremenjeni načrti za sezono

Na družbenih omrežjih je po informacijah AFP Bernal že pred dnevi objavil posnetek, kako se je komajda izognil avtomobilu, in nato močno kritiziral voznika. Večina ekipe Ineosa se sicer pripravlja v Evropi, Bernal pa je ostal v domovini, kjer se je večkrat pripravljal na začetek sezone.

Nekaj dni kasneje je zmagovalec dirke po Franciji 2019 na treningu v Gachancipi, 30 km od Bogote, trčil v zadnji del avtobusa. Kolumbijec, ki je nedavno podaljšal pogodbo z britanskim moštvom do konca leta 2026, je bil po nesreči pri zavesti, njegovo zdravstveno stanje pa je bilo stabilno, je še v ponedeljek zapisala njegova ekipa.

Kot so poročale agencije, bi lahko ta nesreča Bernalu, ki bi moral biti vodja ekipe na dirki po Franciji, precej spremenila načrte za sezono. To bi moral začeti na štiridnevni dirki po Provansi 10. februarja.