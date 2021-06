Hrvatom le še spomin na sanjsko poletje 2018

Če bi zasukali čas za tri leta v preteklost, bi se tudi tisti, ki podrobno ne spremljajo nogometa, hitro spomnili, kako evforična je bila naša južna soseščina. Ne nazadnje so bili številni naši državljani takrat že na počitnicah ob Jadranskem morju in so v živo spremljali po lokalih, na ulicah, v kampih vso evforijo, s katero so domorodci spremljali hrvaško nogometno pot v finale mundiala. Zdaj je zgodba drugačna: na prvem velikem tekmovanju po tistem svetovnem prvenstvu, euru 2020, so izbranci selektorja Zlatka Dalića začeli s porazom in že občutijo nevsakdanji pritisk.



Pogled na skupino prvega dela tekmovanja z Anglijo, s Škotsko in Češko je svetovnim podprvakom v hipu razkril, da bodo najtežjo nalogo imeli proti Angliji, pa četudi so ji nekajkrat že prekrižali načrte. Denimo v polfinalu omenjenega zadnjega mundiala ali pa zdaj v že kar oddaljenem novembru 2007, ko so strelci Ivica Olić, Niko Kranjčar in Mladen Petrić zalili s prho 90.000 gledalcev na Wembleyju in odnesli domov zmago s 3:2 ter tako preprečili pot Angležem na euro 2008 v Avstrijo in Švico.

Zdaj so drugi časi in ta hrvaška vrsta, ki smo jo videli na premieri letošnjega prvenstva, še zdaleč ni bila niti na tisti ravni iz Rusije 2018 niti iz tistega londonskega zmagovitega večera. Tokrat je v metropoli britanskega otoka izgubila resda z znosnih 0:1, toda v predstavi, v kateri dejansko ni bila konkurenčna. In o tem v zadnjih dneh razpredajo številni upokojeni reprezentanti, zdaj v vlogah strokovnih komentatorjev na pisani domači medijski sceni. Le selektor Dalić se v baznem taboru Rovinja, dobro znanega tudi marsikateremu slovenskemu dopustniku, noče sprijazniti s takšnimi ocenami in krivdo za prvi poraz namenja (tudi) novinarjem, češ da naj bi ti na skrivaj gledali trening in javno razkrili postavo ... Kje sta zagrebška učenca? »Toda Dalić je dejal, da se še do dneva tekme ni odločil za enajsterico, zato je še toliko bolj presenetljiva ta njegova opazka o ugibanju postave, ki smo jo objavili dva dni prej,« so zapisale Sportske novosti, v katerih je zaznati tudi presenečenje, ker selektor na premieri ni ponudil priložnosti novemu zagrebškemu čudežnemu dečku Mislavu Oršiću, Josip Brekalo z zdaj že lepimi izkušnjami iz nemške bundeslige ter še en predstavnik novega vala Bruno Petković pa sta le za nekaj minut poskusila, kako je igrati na sanjski zelenici Wembleyja ...



Na dlani je, da sedanja hrvaška izbrana vrsta ni na ravni tiste izpred treh let, upokojila sta se nekoč sijajni strelec Mario Mandžukić in predvsem v Španiji zelo cenjeni Ivan Rakitić. »In to je kar težko verjetno, da se pri nas nihče ni zganil, ko je Ivan rekel, da se poslavlja. Čemu so se s tem odgovorni tako mirno sprijaznili,« je poudaril nekdanji ljubljenec ljubljanskega občinstva Robert Prosinečki, zdaj strokovni komentator v studiu hrvaške TV.



Kakor koli, spremembe za današnjo tekmo proti Češki so nujne, postava bi bila lahko takšna: Livaković; Gvardiol, Ćaleta-Car, Vida, Vrsaljko; Brozović, Modrić; Perišić, Vlašić, Brekalo; Petković.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: