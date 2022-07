Hrvati v šoku: Slovenija je za nas NBA! Niso se niti oznojili, pa je bilo že odločeno

Po košarkarskem spektaklu v dvorani Stožice so slovenski navijači navdušeni, Hrvati pa v šoku. Zdi se, da bi se najraje pokrili čez glavo in čim prej pozabili na to, kar se je zgodilo v četrtek zvečer. Že po prvi četrtini je bilo namreč jasno, da je naša izbrana vrsta za dva razreda boljša. »Slovenija je za nas NBA, težko smo ji sledili,« je po tekmi dejal Mario Hezonja, edini hrvaški košarkar, ki si je po tekmi upal stopiti pred kamere.

»Zakaj smo bili tako nemočni proti Slovencem? Ker bi vsaka ekipa, ki ima v svojih vrstah Luko Dončića, zmagala proti komer koli,« je v komentarju za hrvaški Jutarnji list zapisal Tvrtko Puljić. Razloge išče tudi v lastni vrsti in piše, da nimajo pravega organizatorja igre. Dodaja pa, da so bili Hrvati šokirani, kako čvrsta in močna je slovenska reprezentanca. »Hrvaška ni na nivoju Slovenije, ki bo na evropskem prvenstvu branila naslov, in če jo želi kdo izriniti s prestola, se bo moral zelo potruditi, tudi če ne bo igral Goran Dragić.«

Spektakel v Stožicah. FOTO: Blaž Samec

V Jutarnjem pišejo o sistemskem problemu hrvaške košarke in dodajajo, da se ne smejo pritoževati, ker nimajo dveh čudežnih igralcev. »Ne smemo jokati, ker nimamo Luke Dončića, saj imamo Luko Modrića.« Pišejo, da bodo njihovi igralci, ki v NBA služijo milijone brez pravega organizatorja igre še naprej videti smešno. »Zagotovo je bilo vsem jasno, da Tobey šola Zubca z evropsko košarko in da Žižić ne more nič.«

Index je tekmo označil za debakel Hrvaške. Slovence so v prvi četrtini označili za strašne. »Kako smo vse uničili v zadnjih 25 letih? Res čudovito. To je to, definitivno,« pravi eden od komentatorjev, nekdo drug pa poziva, naj razpustijo hrvaško košarkarsko zvezo. Pišejo pa še takole: »Morda je najhujše to, da tako sijajnega igralca, kot je Bogdanović, ne bomo več imeli. Težko je gledati tako neorganizirano in tehnično grozno košarko«, »Se lahko nekaj časa enostavno ne prijavljamo na kvalifikacije? Se vsaj ne bomo tako grozno sramotili. Čez kakšnih 10 let pa naj spet poskusijo, z novo ekipo« ...

Saša Čobanov v Indexu piše, da je bilo v Stožicah razočaranje ter žalostno in boleče za gledanje. »Na parketu ni bilo Darija Šarića in Krunoslava Simona, so pa bili vsi preostali najboljši hrvaški košarkarji ta hip. Če bi rezervna ekipa doživela takšno blamažo, bi se lahko tolažili, da to ni najboljše, kar imamo. Zdaj pa so bili na parketu Bogdanović, Zubac, Žižić in Hezonja. Na žalost so bili vsi na parketu v Stožicah, skupaj z nami, mazohisti, dobili pa smo lekcijo v verjetno najžalostnejši noči v zgodovini hrvaške košarke. Poraz sam niti ni tako tragičen kot dejstvo, da se Slovenija ni niti pošteno oznojila, pa je bila tekma že odločena.«