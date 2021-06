Hrvati prečrtali Škotsko in raje ostali doma

Evropsko prvenstvo v nogometu se nezadržno bliža, selektorji 24 reprezentanc bodo lahko v naslednjih dneh izpilili le še zadnje podrobnosti v igri svojih ekip. Do petkovega starta eura 2020 v Rimu bodo igrali le še nekaj prijateljskih tekem, zadnjo jutri zvečer branilci naslova Portugalci. Kdo ve, šampionat stare celine morda nikdar več ne bo razvlečen po vsej Evropi. Tudi brez pandemije koronavirusa in povezanih zgodovinskih izzivov bi bil turnir velik logistični projekt za najbolj vnete navijače in reprezentance, ki bi igrale tekme v različnih državah.



Covid-19 je le razgalil in potenciral težavo ideje o panevropskem prvenstvu v trinajstih državah – Belgija je odstopila od zamisli že prej zaradi stadiona v Bruslju, Irska pa letos zavoljo pandemije. Tudi Uefin predsednik Aleksander Čeferin nam je večkrat potrdil, da v bližnji prihodnosti ne obstaja veliko možnosti za reprizo tovrstnega scenarija, ki ga je leta 2014 zakoličil Slovenčev predhodnik Michel Platini kot poklon 60. obletnici evropskega prvenstva. Leta 2024, denimo, bo euro gostoval v Nemčiji. Večina od 24 reprezentanc na letošnjem euru je imela prav zavoljo pandemije velike izzive pri izbiranju vadbenih središč v času turnirja. Uefa jim je svetovala, naj dvakrat premislijo, ali bodo prebivale denimo na Škotskem, saj tam vlada neugoden režim karantene za vse v ekipi že v primeru enega pozitivnega testa na covid-19.

Dalić: Navijači bodo blizu

Že izbrano bazo na Škotskem sta odpovedali dve slovanski reprezentanci – Češka in Hrvaška. Čehi naj bi po prvotnem načrtu prebivali v Edinburgu, Hrvati v idiličnem okolju univerzitetnega središča St. Andrews, toda obe rešitvi sta padli v vodo. »Hitro smo se odzvali na razmere. V primeru le enega pozitivnega testa na Škotskem bi resno ogrozili svoje nastope na euru. Ostali bomo v Rovinju, kjer imamo na voljo idealne razmere za vadbo, morda pa je tudi dobro, da bomo ostali v stiku z navijači, ki bodo tako začutili pravo vzdušje in utrip eura 2020,« je ocenil hrvaški selektor Zlatko Dalić.



Hrvati bodo prebivali v hotelu Grand Park, trenirali pa na igriščih NK Rovinj. Boljše rešitve v zadnjem trenutku gotovo ne bi mogli najti, vse drugo bi mejilo na improvizacijo. Naše južne sosede čakajo tri tekme na Otoku: v nedeljo bodo odprli turnir z najzahtevnejšo tekmo proti Angliji na londonskem Wembleyju, pet dni pozneje jih čaka bratski derbi s Češko v Glasgowu in štiri dni zatem še Škotska na istem stadionu. Celo Škoti so zapustili matično domovino in bodo prebivali v Middlesbroughu, le Angleži pa bodo v tej skupini igrali vse tri tekme na svojem stadionu. Čehi bodo nastanjeni v Pragi.

