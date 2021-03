Hrvaški šport spet v črnem, Ćiro: Ne morem vstati od šoka

V 65. letu starosti je v Zagrebu po dolgotrajni bolezni umrl nekdanji nogometni igralec zagrebškega Dinama in nekdanji hrvaški selektor, poroča Hina.Kranjčarja so pred 10 dnevi hospitalizirali v bolnišnici v Zadru zaradi težav z jetri, od tam pa so ga prepeljali v Zagreb, kjer je tudi umrl. Kranjčar je bil med letoma 2004 in 2006 selektor hrvaške reprezentance, ljubitelji nogometa pa se ga najbolj spominjajo po njegovih sijajnih predstavah v dresu Dinama. Za modre je med letoma 1973 in 1983 odigral 261 tekem in dosegel 98 golov, bil je tudi član ekipe, ki je pod vodstvomosvojila naslov jugoslovanskega prvaka v sezoni 1981/82. Slednji je ob novico o smrti za hrvaške medije s solzami v očeh dejal: »V šoku ne morem vstati iz postelje. Ne vem, kaj naj rečem. Pred dnevi sem govoril z njegovim zdravnikom. Vedel sem, da je šibak, nisem pa vedel, da je tako hudo. Vsi čakajo, da grem jaz, a je šel Cico. Čas je zame, ni bil še njegov čas. Oh, strašno, zelo sem žalosten, kaj naj vam rečem?«Igral je tudi za Rapid Dunaj, Sankt Pölten in Wienerfeld, igralsko kariero je končal 1992. Za nekdanjo Jugoslavijo je na 11 tekmah dosegel tri gole, za Hrvaško pa na dveh tekmah enega.