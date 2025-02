Hrvaški rokometaši po finalu peli Thompsonove pesmi in sprožili škandal (VIDEO)

Hrvaška rokometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Oslu osvojila srebrno medaljo, potem ko je v finalu izgubila proti Danski z rezultatom 32:26. Namesto da bi slavili športni uspeh, so se hrvaški rokometaši znašli v središču škandala zaradi petja kontroverznih vojnih pesmi med povratnim letom domov.

V letalu so iz vsega glasu prepevali pesem 'Ako ne znaš šta je bilo', ki jo izvaja Marko Perković Thompson, znan po svojih nacionalističnih besedilih. V pesmi se omenjajo kraji, povezani z vojno na območju nekdanje Jugoslavije, med drugim Vukovar, Velebit in Mostar.

Sporne pesmi pa niso ostale le na letalu – hrvaški rokometaši so za svoj uradni sprejem v domovini zahtevali prav nastop Marka Perkovića Thompsona. Hrvaški premier Andrej Plenković je v odprtem pismu, ki ga je objavil Večernji list, pojasnil, da je bila izbira izvajalcev prepuščena športnikom in Hrvaški rokometni zvezi.

»Pri organizaciji sprejema se upoštevajo predvsem želje športnikov in njihovih zvez, saj so prav njihovi uspehi razlog za praznovanje. Hrvaški rokometni reprezentanti so jasno izrazili željo, da na dogodku, poleg drugih izvajalcev, nastopi tudi Marko Perković Thompson. Njegova pesem ‘Ako ne znaš što je bilo’ je postala nekakšna himna te generacije rokometašev,« je zapisal Plenković.

To dogajanje je sprožilo številne odzive v regiji, saj Thompsonove pesmi pogosto spremljajo polemike zaradi njihove povezanosti z nacionalističnimi in vojno obarvanimi besedili, poroča sport.alo.rs.

