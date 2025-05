Hrvaški nogometni zvezdnik Luka Modrić bo po 13 sezonah zapustil madridski Real

Hrvaški nogometni zvezdnik Luka Modrić bo po koncu sezone zapustil madridski Real, kjer je preživel zadnjih 13 sezon, poročata nemška in francoska tiskovna agencija dpa in AFP. Hrvaški nogometaš je novico sporočil danes na družbenih omrežjih.

»Vsaka stvar v življenju ima svoj začetek in konec. V soboto bom igral zadnjo tekmo na Santiagu Bernabeuu,« je sporočil 39-letni vezist na Instagramu. Madridčani bodo v soboto na domačem stadionu igrali z Realom Sociedadom, ne glede na razplet tekme bodo osvojili drugo mesto v prvenstvu za prvakom Barcelono.

Pogodba z Realom bo Modriću potekla po tej sezoni. FOTO: Josep Lago Afp

Pogodba z Realom bo Modriću potekla po tej sezoni, tako da bo igral še v zadnjem krogu španskega prvenstva, poleti pa na klubskem svetovnem prvenstvu v ZDA.

»Odhajam srečen, ponosen, hvaležen in poln lepih spominov. Čeprav po klubskem svetovnem prvenstvu ne bom več nosil tega dresa, bom vedno navijač Reala,« je še dodal Modrić.

Eden ključnih igralcev Reala

Za Madridčane je odigral 590 tekem, odkar je v špansko prestolnico prišel leta 2012 iz Tottenhama. Z Realom je šestkrat osvojil ligo prvakov, štirikrat španski pokal in štirikrat špansko ligo. Skupno je v tem času zbral 28 različnih lovorik. Dosegel je tudi 43 golov. Na klubski lestvici igralcev z največ nastopi je na devetem mestu, na prvem je Raul s 741 tekmami.

V zadnjih letih je bil Hrvat eden ključnih igralcev Reala, od zadnje sezone tudi kapetan. Leta 2018 je dobil prestižno nagrado zlata žoga, ko je s hrvaško reprezentanco osvojil tudi drugo mesto na svetovnem prvenstvu.

Kot so zapisali pri AFP, je Modrić zadnje podaljšanje pogodbe sklenil lani, velja pa do konca junija letos. Bo pa verjetno sodelovanje podaljšal še za nekaj dni, če bo madridski klub uspešen na klubskem SP, to se bo namreč končalo 13. julija.

»Real Madrid in kapetan Luka Modrić sta se odločila za konec nepozabnega obdobja po svetovnem klubskem prvenstvu. Želimo izkazati hvaležnost nekomu, ki je ena največjih legend svetovnega nogometa,« pa je v odzivu na družbenih omrežjih zapisal Real.