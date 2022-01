Hrgota: Z novimi vezmi ne kršimo nobenih pravil

Močan veter je včeraj v Innsbrucku že zjutraj dajal slutiti, da bodo prireditelji le stežka izpeljali tretjo tekmo 70. novoletne turneje v smučarskih skokih. Na Bergislu, ki se vzpenja nad središče tirolske metropole, so bile razmere še slabše. Ker se niso izboljšale, pristojnim po več preložitvah ni preostalo drugega, kot da so ob 15. uri odpovedali prireditev.

Da iz innsbruške moke tokrat ne bo kruha, je že malo pred predvidenim začetkom preizkušnje (13.30) napovedal nekdanji izvrstni letalec na smučeh Martin Koch, ki se trudi na tradicionalnem tekmovanju štirih skakalnic s kamero na čeladi čim bolj približati ta šport televizijskim gledalcem. To pot se je odpovedal skoku. »To prepuščam profesionalcem. Bil sem zgoraj in moral sem se dobro držati ograje, da me ni odpihnilo,« je 39-letni Beljačan prenesel svoje občutke z vrha zaletišča, ob katerem je vršace smrek tako vrtelo po zraku, da se je že zdelo, da bo katero prelomilo.

Vetrovni sunki, ki so dosegali hitrost do 8 m/s, so bili prenevarni tudi za profesionalne skakalce, dodatne preglavice so organizatorjem povzročale še za ta čas visoke temperature, ki so talile zaletno smučino. Na že znani rezervni scenarij ni bilo treba čakati dolgo: tekmo z Bergisla bodo danes – po uradnem treningu in kvalifikacijah (13.00) – ob 16.30 začeli v Bischofshofnu, kjer bo jutri (17.30) še sklepno dejanje novoletne turneje.

Varnost mora biti na prvem mestu

V slovenskem taboru se zaradi včerajšnje odpovedi niso vznemirjali. Med čakanjem so si Lovro Kos, ki v skupni razvrstitvi turneje zaseda odlično 3. mesto, Anže Lanišek (17.), Peter Prevc (27.), Timi Zajc (35.), Žiga Jelar (49.) in novinec Žak Mogel vsak po svoje krajšali čas. V glavnem so imeli na ušesih slušalke in poslušali glasbo, nekateri so se zamotili tudi s telefoni.

«Odločitev odgovornih, da so odpovedali tekmo, je povsem pravilna. Varnost mora biti na prvem mestu,« je razmišljal glavni trener naše reprezentance Robert Hrgota, ki se je strinjal z opazko, da bi utegnila skakalnica v Bischofshofnu že zaradi velikosti njegovim varovancem še bolj ustrezati kakor innsbruška. V isti sapi je tudi opozoril, da se na to vendarle ne gre pretirano zanašati.

«V Bischofshofnu smo enega zlatega orla že dobili, smo pa lani tam izgubili Laniškovo visoko skupno uvrstitev. A na splošno nam je skakalnica že zaradi bližine bolj znana, ustreza nam tudi zato, ker je velika, večja kot innsbruška. Lani poleti so fantje med pripravami na njej delovali zelo dobro, Anže je tam septembra uspešno tekmoval tudi v celinskem pokalu,« je razkril slovenski selektor, ki ima zanimivo mnenje tudi o prepovedi novih Slatnarjevih vezi.

«S tem okovjem ne kršimo nobenega pravila. Zato bom vztrajal pri tem, da ga bomo lahko uporabljali tudi po 9. januarju, po katerem ga želijo prepovedati. Anže je tu na treningu in v kvalifikacijah skakal s starimi vezmi, Lovro pa z novimi. Jaz v njih ne vidim nobenega problema, kajti so v skladu z vsemi pravili Mednarodne smučarske zveze (FIS), ki sem jih pozorno prebral. In prav nikjer ne piše, da so v nasprotju s predpisi. Če bodo koga diskvalificirali, pa bom želel izvedeti, zakaj so to naredili, kaj je bil razlog za to oziroma katero pravilo smo kršili,« je še dejal Hrgota.