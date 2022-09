Holywoodski podvig Špancev

Španski košarkarji so letošnje evropsko prvenstvo začeli daleč od soja žarometov, končali pa so ga s suvereno zmago v finalu nad Francijo z 88:76. Tudi zaradi skromnih pričakovanj doma in po svetu so v anonimnosti odigrali otvoritveno tekmo eurobasketa v Tbilisiju, njihovo zmago nad Bolgarijo s 114:87 pa naj bi uradno pospremilo 500 gledalcev, neuradno še precej manj.

Toda to varovancev italijanskega strokovnjaka Sergia Scariola ni zmedlo, kot tudi ne poznejši poraz z Belgijo, saj so po zmagah nad Črno goro in Turčijo osvojili prvo mesto v skupini, nato pa v izločilnih bojih rasli iz tekme v tekmo: Litva je morala v osmini finala priznati premoč po podaljšku, nato sta padli še Finska in gostiteljica Nemčija, za konec pa so Španci odigrali morda celo najboljšo tekmo turnirja in v finalu potolkli Francijo za svoj že četrti, a verjetno daleč najbolj nepričakovani naslov evropskih prvakov. »To je bil triumf košarke kot ekipnega športa, in ko se zgodi to, trener ne bi mogel biti srečnejši.

Pred turnirjem smo bili na 8. mestu med favoriti in zdaj smo prvaki,« je od zadovoljstva sijal 61-letni Scariolo, ki je letos z bolonjskim Virtusom osvojil tudi evropski pokal in na poti do končne zmage v rednem delu enkrat priznal tudi premoč Cedeviti Olimpiji. Strokovnjaku iz Brescie je po ocenah vplivnega španskega dnevnika Marca po osvojeni zlati kolajni na mundialu leta 2019 na Kitajskem tokrat uspela največja mojstrovina v karieri. Junak finala je bil s sedmimi trojkami (met 7:9), kar je drugi najboljši dosežek v zgodovini finalnih obračunov EP, Juan Hernangomez s 27 točkami. Še pred časom je bil tarča zbadljivk zaradi vloge v Netflixovem filmu Hustle, v katerem je upodobil (namišljeno) vzhajajočo zvezdo španske košarke Boja Cruza, a je zdaj dokazal, da za svojim filmskim likom ne zaostaja veliko.

»Rad te imam, Juancho. In Willie! Čestitke celotni reprezentanci Španije,« je prek twitterja zmagovalcem čestital ameriški komik Adam Sandler, sicer največja zvezda omenjenega filma.

Iz Berlina v Toronto

Juan(cho) je na robu solz spremljal, kako je njegov brat Guillermo iz rok Dirka Nowitzkega prejel nagrado za najkoristnejšega igralca turnirja, v idealno peterko pa se je prebil še Američan s španskim potnim listom Lorenzo Brown, čigar naturalizacija je še pred časom dvigovala veliko prahu, a je član Maccabija iz Tel Aviva hitro utišal tudi najglasnejše puriste.

»Ni bilo lahko, za menoj je veliko vzponov in padcev, a s trdim delom in zaupanjem vase se na koncu vse postavi na svoje mesto. Po težkih izkušnjah znaš takšne uspehe tudi veliko bolj ceniti,« je bil navdušen Juancho, ki se bo v novi sezoni poskušal uveljaviti še v dresu Toronta.