ZA ŠPORTNE NAVDUŠENCE

Hokej, košarka, rokomet: Tivoli letos nabito poln športnih spektaklov

Novost letošnje sezone bodo navijaška druženja pred tekmami.
Fotografija: Za dobre vibracije v navijaški coni so ob štartu sezone poskrbeli Grega Skočir in rezidenčni bend Marka Stankovića.
Za dobre vibracije v navijaški coni so ob štartu sezone poskrbeli Grega Skočir in rezidenčni bend Marka Stankovića.

S. N.
15.09.2025 ob 08:00
Hala Tivoli bo to sezono gostila tekme kar treh udarnih ekip: tam bodo igrale rokometašice Krima, košarkarski klub Ilirija je nova vroča zgodba Jadranske lige, sezono v regionalni ligi IceHL pa so udarno nad Dunajčani odprli igralci HK Olimpija. Hokej je v zadnjih letih v Ljubljani postal priljubljena družinska zabava, na tekmah hitro srečamo znane glasbenike, športnike, igralce in druge ustvarjalce.

Srce Žana Papiča sicer pripada NK Sežana, njegov oče pa je kot Ljubljančan strasten navijač HK Olimpija. FOTOGRAFIJI: DOMEN JANČIČ
Novost letošnje sezone bodo navijaška druženja pred tekmami na ploščadi pred dvorano, kjer se bodo odvijali koncerti in številne druge aktivnosti. V petek in nedeljo se je lahko naraščaj spuščal po mini planiški velikanki, treniral hokejske proste strele ali zbijal pake z brizgalkami, rokometašice so pripravile izziv v streljanju prostih metov, mularijo pod koši so izzivali člani KK Ilirija, za dobre glasbene vibracije pa so poskrbeli ​Grega Skočir in Marko Stanković s svojim bendom. Na druženju navijačev z legendami hokeja, od Igorja Beribaka in Bogdana Jakopiča do Dejana Kontreca, niso manjkale niti palačinke in smash burgerji, vse skupaj pa je že na prvi tekmi privabilo 3000 navijačev.

