Hladnokrvni borec z ognjem v očeh

Svetovna teniška javnost spremlja vzpon vrhunske generacije teniških igralcev, na čelu katere je svetovna številka 1 Carlos Alcaraz, tesno za petami pa mu je vrstnik Holger Rune. Danec, trenutno številka 6 na lestvici ATP, je letos najbolj konstanten igralec na peščeni podlagi, dobil je že 15 dvobojev in le tri izgubil, s tem pa je Rune tudi tihi favorit za zmago na Roland Garrosu.

Lani je danes 20-letni Rune eksplodiral. Na OP Francije je prišel vse do četrtfinala, po tesnem dvoboju ga je premagal skandinavski tekmec Casper Ruud. Ob koncu sezone je pisal zgodovino še v Parizu: kjer je na poti do zmage na mastersu kot prvi premagal pet igralcev iz prve deseterice na istem turnirju, vključno z Novakom Đokovićem.

Letos je Rune nadaljeval svoj pohod, na peščenih turnirjih v Monte Carlu in Rimu se je uvrstil v finale, v Roland Garros je tako prišel v vlogi tihega favorita tudi za končno zmago. »Lani v Parizu sem dobil veliko samozavesti, prvič sem videl, da lahko premagam najboljše tenisače sveta. A tudi po zmagah ne smeš predolgo slaviti, treba je biti konstanten in te zmage ponavljati znova in znova,« se Rune zaveda, da le občasno presenečenje ni dovolj, če želiš biti v vrhu teniškega sveta.

Rune si z Alcarazom ne deli le letnice rojstva (2003), oba odlikuje zelo podoben način igre. Danec blesti z udarci z osnovne črte, predvsem s forehandom je izjemno natančen, z dvoročnim »bekendom« ne dela napak, v napadu pa tekmece velikokrat preseneti s skrajšanimi žogami, saj zna do zadnjega trenutka skriti, kakšen udarec bo poslal čez mrežo. Za nameček je Rune odlično kondicijsko pripravljen, kar se predvsem na grand slamih, kjer moški igrajo na tri dobljene nize, še kako pozna.

Marsikomu ni všeč, da vedno pove, kar misli

Zaradi tekmovalnega duha je pri navijačih priljubljen, nekateri pa ga vseeno gledajo postrani in mu natikajo sloves »bad boya«. Rune na igrišču (in ob njem) ne dela izgredov, a se hkrati niti ne želi podrediti tekmecem. »Vem, da v nekaterih situacijah na igrišču ne morem zmagati, nekatere odločitve se ne bodo spremenile, ne glede na to, kako močno ugovarjam. A mi je vseeno pomembno, da povem, kaj si o tem mislim. To je del moje energije, moje strasti, ki je posledica ljubezni do tenisa,« občasno diskutiranje s sodniki in gestikuliranje publiki pojasnjuje Rune.

Danec s hladnokrvno grimaso, ki navzven potrjuje vse stereotipe o Skandinavcih, v sebi skriva pravi tekmovalni žar. Zdi se, da je tudi zmaga na grand slamih le še vprašanje časa. Nejc Grilc