Hitro slovo nekdanje pariške polfinalistke

Slovenske teniške igralke so se letos zelo hitro poslovile od posamične konkurence drugega turnirja sezone za grand slam. Po spodrsljajih prejšnjih dni v kvalifikacijah Kaje Juvan, Polone Hercog in Dalile Jakupović se je v prvem krogu glavnega turnirja zataknilo tudi naši vodilni igralki Tamari Zidanšek.

Štajerki je žreb namenil zelo zahtevno tekmico, najboljšo kitajsko igralko, 19. na svetovni lestvici, Qinwen Zheng. In čeprav je nam je naša igralka pred turnirjem dejala, da ji je kvalifikacijski del zaradi tekmovalnega občutka dobro del, proti favoritinji nato ni bila konkurenčna. Ta jo je po uri in petnajstih minutah v njunem prvem medsebojnem dvoboju ugnala s 6:3, 6:1.

Kot zanimivost gre vsekakor omeniti, da je odlično Kitajko v lanski jeseni ugnala Juvanova, in sicer v kvalifikacijah pokala Billie Jean King.

Nihče normalen ne podpira vojne

Na včerajšnji prvi dan turnirja v ženski konkurenci je posebno pozornost pritegnil dvoboj vodilne beloruske športnice, sicer št. 2 lestvice WTA, Arine Sabalenka in Ukrajinke Marte Kostjuk. Belorusinja je potrdila vlogo favoritinje, dvoma o njeni zmagi ni bilo – 6:3, 6:2.

Toda ozadnje njune tekme je imelo tudi močno politične noto. Že dan prej je Sabalenka omenila, da ji bo hudo, če se Ukrajinka z njo ne bo hotela rokovati, nato pa se je to tudi zgodilo. Poraženka je po koncu dvoboja odhitela k stolu glavnega sodnika, nato pa proč od zmagovalke, ne da bi jo pogledala, k svoji klopi. S tribun so ušesa parali žvižgi, sprva niti ni bilo jasno, komu so namenjeni: Arini, ker prihaja iz dežele, ki uradno podpira rusko ofenzivo, ali slednji, ker ni razgrnila prepoznavnega teniškega bontona.

Sabalenka, ki po lovoriki na uvodnem turnirju za grand slam v Melbournu tudi v Parizu meri na vrh in obenem napada sijajno Poljakinjo Igo Świątek, zdaj že dolgo vodilno na ženski teniški lestvici. Za začetek je delovala prepričljivo, četudi ji peščena podlaga ni ravno najljubša. »Toda tu so igrišča vendarle hitrejša kot denimo v Rimu, zato se tudi dobro počutim,« je poudarila, bila dobre volje zaradi uvodne zmage, nato pa se pri priči zresnila, ko je na novinarski konferenci sledilo pričakovano vprašanje glede tekmice in njene odločitve, da Arini ne bo čestitala za uspeh.

»Večkrat sem že povedala, da prav nihče na svetu, in tako tudi beloruski in ruski športniki, ne podpira te vojne. In kako bi sploh lahko razmišljali o podpori? Normalni ljudje tega ne počnejo. Sprašujem pa se tudi, zakaj moram to nenehno ponavljati? Stališče je jasno tako kot 1+1. Če bi mi lahko kakorkoli pomagali, bi to storili. Toda žal to ni v naših močeh.«

Poraženka pa je v pogovoru s poročevalci razmišljala tudi o žvižgih, ki jih je prejela, domnevno zaradi izostanka čestitke tekmici. »Ne vem, kaj bodo razmišljali tisti, ki so mi žvižgali, čez deset let, ko ne bo več vojne. Ne verjamem, da se bodo prav čudovito počutili,« je strnila misli dvajsetletnica iz Kijeva.