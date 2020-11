Hauptman: Roglič bo rdeč v Madridu

Na Vuelti je danes na sporedu 17. etapa, ki bo odločila vse. Primoža Rogliča, ki je v 16. etapi osvojil 2. mesto in za šest sekund povečal prednost pred zasledovalci, še 178,2 km in šest kategoriziranih vzponov loči od drugega zaporednega zmagoslavja v Madridu, ki je bil lani z njim na 1. in Tadejem Pogačarjem na 3. mestu povsem slovenski. Rogla je tokrat osamljeni slovenski jezdec v Španiji, kjer se bo jutri s parado šampionov na trgu Cibeles končala najuspešnejša sezona našega kolesarstva.



Slovenija ima v koronskem letu 2020 že v žepu prvo zmago na Touru, ki si jo je Pogačar prikolesaril v infarktnem dvoboju z Rogličem. Ta je le dva tedna pozneje slavil prav tako prvo in zgodovinsko zmago na najstarejši klasiki Liege-Bastogne-Liege. Z njunimi uspehi se je Slovenija prvič povzpela na 1. mesto točkovanja narodov Svetovne kolesarske zveze (UCI), na katerem bo končala leto. Odprti sta še dve vprašanji. Bo Roglič še drugič dobil Vuelto in poskrbel, da bodo naši kolesarji prvič v enem letu dobili dve od treh tritedenskih dirk? Kateri Slovenec bo na koncu sezone na vrhu lestvice UCI pri posameznikih? Ta čas je 1. Pogačar, ki bo v novem štetju izgubil točke za lansko 3. mesto na Vuelti, Roglič pa bo v primeru zmage ubranil lanske točke in spet skočil na prestol.



Vendar mora kapetan ekipe Jumbo Visma najprej skočiti in nato reči hop. Pred njim je še zelo zahtevna preizkušnja, pred katero brani 45 sekund prednosti pred Richardom Carapazom (Ineos) in 53 pred Hughom Carthyjem (Education First). Povsem odpisan ni niti Dan Martin (Israel Start Up Nation) z zaostankom 1:48.



Vse čakajo še naslednji vzponi: Alto Portillo de las Batuecas (10,1 km, 6,5-odstotni povprečni naklon), Alto de San Miguel de Valero (12 km, 3,4 %), Alto de Cristóbal (6,2 km, 4,7 %), Alto de Penecaballera (4,6 km, 5,3 %) in Alto de la Garganta (12 km, 4,8 %). Veliki finale bo Alto de la Covatilla, 11,4 km dolg klanec s povprečnim naklonom 7,1 odstotka, ki vodi do smučarskega središča 1962 metrov visoko. Na številnih odsekih naklon presega 10 odstotkov, tako da ob koncu tritedenske dirke ne bo enostaven zalogaj.

Nihče tako nevaren kot Pogačar

Spomnimo se lanske 20. etape in Pogačarjeve epske predstave na poti na Plataformo de los Gredos. Mladi Komendčan je napadel 40 km pred ciljem, z združenimi močmi mu niso bili kos kolesarji Astane in Movistarja. V cilju je bil poldrugo minuto pred tekmeci in se v končnem vrstnem redu povzpel s 5. na 3. mesto. Alejandro Valverde je za 22 sekund ubranil 2. mesto, Roglič pa je potrdil zmago 2:33 pred španskim veteranom in 2:55 pred rojakom.



Roglič si tovrstnega napada tokrat ne bo smel privoščiti, ne nazadnje pa letos med tekmeci nihče ni tako močan kot Pogačar. Kljub temu se Carapaz, Carthy in njuni privrženci opogumljajo, da se lahko Roglič spet zlomi tik pred zdajci, kot se je na Touru. »Več možnosti je za to, da Roglič slavi še peto etapno zmago in poveča svojo prednost. Verjamem, da mu bo uspelo, njegova ekipa je že vso sezono na najvišji ravni. Če ne bo velikih presenečenj, bo Primož v rdečem tudi v nedeljo,« se nadeja Andrej Hauptman, slovenski selektor, ki je na Vuelti kot športni direktor ekipe UAE, s katero se je na Touru veselil Pogačarjeve rumene majice.



Tokrat se je njegova zasedba veselila šprinterske zmage Jesperja Philipsena v 15. etapi, v skupnem seštevku pa se Pogačarjev pomočnik iz Francije David de la Cruz bori za prvo deseterico. Sicer pa je Hauptmana presenetilo, kako bojeviti so še kolesarji ob koncu sezone: »Na vsaki etapi je že od štarta potekala izjemna bitka, vseskozi je šlo na vso moč. Kolesarji so bili napadalni, kot da bi bila to prva dirka po koronski prekinitvi in ne zadnja.«