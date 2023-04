Hardaway: Dončić je cmera, ne vodja

Pred zadnjima nastopoma v rednem delu lige NBA košarkarji Dallasa vedo, da bodo v najboljšem primeru zasedli komaj 10. mesto, zadnje, ki vodi v dodaten predkrog končnice. Uvrstili se bodo torej veliko slabše, kot so pričakovali pred začetkom sezone, v katero so vstopili kot lanski podprvaki zahodne konference. A tudi za teoretične drobtinice se bodo morali Luka Dončić in soigralci pošteno potruditi, ter upati, da bo Oklahoma City klonila bodisi proti Utahu bodisi proti Memphisu, če že ne kar obakrat.

Ko se je znašla na robu prepada, se je teksaška zasedba odzvala na pravi način. Ob začetku drugega polčasa je zaostala za Sacramentom, tretjim moštvom na zahodni razpredelnici, s 60:73, a nekako iztržila zmago s 123:119, saj je dobila tretjo četrtino z 32:21, četrto pa z 31:27. V zadnjem delu je bil z 19 točkami (za tri 4:5) še posebej razpoložen Kyrie Irving, ki je na koncu zbral 31 točk in 8 asistenc. Dončić je prispeval 29 točk (v zadnji četrtini niti ene), 10 skokov in 6 asistenc, Tim Hardaway pa 24 točk z metom za tri točke 5:8.

»Kyrie je stopil v osredje, ko smo ga najbolj potrebovali. Užival sem, ko sem ga opazoval. Zadel je nekaj neverjetnih metov, a to počne že vso kariero. Med polčasom smo se pogovorili tudi v slačilnici in nadaljevali smo precej bolj čvrsto,« je odleglo Luki Dončiću po tem, ko je Dallas prekinil niz sedmih porazov v osmih dvobojih in prišel do enakega sezonskega izkupička (38:42) kot Oklahoma City.

Pred zadnjima tekmama s Chicagom in San Antoniom je vendarle v slabšem položaju, saj je izgubil v dveh od treh medsebojnih soočenj. V finišu bo moral torej iztržiti eno zmago več. »Že nekaj časa ponavljam, da moramo verjeti, dokler ne bo vsega zares konec. Imamo posebne košarkarje in smo samozavestni, zato moramo dobiti še dva težka dvoboja. Na žalost pa nismo odvisni sami od sebe,« je prepričan slovenski zvezdnik.

Očetove ostre besede

Dvoboj s Sacramentom, pri katerem sta izstopala organizator De'Aaron Fox z 28 točkami in 8 asistencami ter litovski krilni center Domantas Sabonis z 19 točkami in 11 skoki, je imel tudi zanimiv uvod. Tim Hardaway starejši, oče Dallasovega krila in nekdanji odlični branilec, petkratni udeleženec tekem All-Star NBA, je namreč kot gost v televizijski oddaji namenil nekaj ostrih besed sinovim soigralcem. Dončića je označil za cmero zaradi nenehnega pritoževanja pri sodnikih, kritiziral pa je tudi kupčijo, ob kateri je Irving prišel v Teksas v zameno za Doriana Finney-Smitha in Spencerja Dinwiddieja.

»Popraviti so poskušali nekaj, kar ni bilo pokvarjeno, posledice pa vidimo, ne le v Dallasovi obrambi. Moštvo potrebuje vodjo, saj to nista niti Luka niti Kyrie,« je poudaril Hardaway starejši in spravil v veliko zadrego sina, ki je nemudoma sklical novinarje in zagotovil, da se »tisočodstotno« ne strinja z očetom: »Rad imam svoje soigralce in seveda tudi očeta, a mislim, da se tokrat moti. Luka in Kyrie sta naši vodji.«