Handa lovi točko, Iličić vse tri

Jan Oblak doma z Rusi

Drevišnji pari, skupina A: Bayern (9 točk) – Salzburg (1), Atletico (4) – Lokomotiv (2); skupina B: Borussia M. (5) – Šahtar (4), Inter (2) – Real (4); skupina C: Olympiakos (3) – ManCity (9), Marseille (0) – Porto (6); skupina D: Liverpool (9) – Atalanta (4), Ajax (4) – Midtjylland (0).

Drevi bodo spravili pod streho prvega od treh zaporednih tednov v Uefini ligi prvakov. Sreda ne bo nič manj spektakularna od sinočnjega večera, svoje znanje bo razkrilo sedem (nekdanjih) evropskih prvakov, v ključnih tekmah pa bi lahko vnovič spremljali slovenske legionarje. V ospredju bosta predstavi na kultnih evropskih štadionih San Siro in Anfield.Večino klubov čaka trnova pot do osmine finala (od 16. februarja do 17. marca), na njej bo vse manj možnosti za popravne izpite. Tega se zavedata črno-modra kluba, ki bosta drevi zastopala serie A: Inter in Atalanta, katerih majici nosita slovenska legionarjainInter bi moral spraviti na kolena Real Madrid in v običajnih razmerah bi nemara spremljali najbolj spektakularno tekmo tedna, takšne emocije vselej spremljajo nabito poln San Siro. Iskrilo se bo predvsem na sredini igrišča; domači računajo na močin par odličnih napadalcev, gostje na prefinjenostin neprebojnost njegovega telesnega stražarja. Trenerje odpisal rojaka, ob izkušenembodo napadle Handanovića mlade sileV izjemno izenačeni skupini B bi lahko odločala prav tekma v Milanu: za Inter šteje le zmaga, trinajstkratni evropski prvaki bi sprejeli tudi točko in se nato reševali v Ukrajini in doma z Nemci. Real Madrid morda vstopa v zanj ključni mesec sezone 2020/21: od sobote, ko je remiziral v Villarrealu, do 20. decembra v Baskiji bo namreč igral kar devet tekem, pri čemer vstopa v ta cikel brez deveterice prvokategornikov, ki drug za drugim odpadajo zaradi poškodb, bolezni in covida-19.Tudi na sloviti tribuni Kop v Liverpoolu nestrpno odštevajo dneve do 2. decembra, ko bo na angleških štadionih dovoljen obisk 4000 navijačev. Josip Iličić in soigralci drevi ne bodo deležni tega vzdušja, kar je morda bolje za Atalanto: Liverpool ji je pred dvema tednoma tudi brez podpore navijačev v Bergamu nasul pet golov (0:5)!Upoštevaje dosedanje izide – predvsem točko Ajaxa v Bergamu (2:2) – in preostale tekme je jasno, da bi morali Italijani bodisi drevi osvojiti najmanj točko na Anfieldu bodisi 9. decembra vse tri v Amsterdamu.Liverpoolov trenersi lahko kljub nekaterim poškodovanim igralcem privošči razkošje v napadu in igra s štirimi napadalci, zaradi česar njegov klasični sistem igre 4-3-3 pogosto spreminja v 4-2-3-1 (Jota,), v katerem blesti novinec. Po trditvah Italijanov naj bi lličić vstopil v igro v drugem polčasu (3-4-2-1;).