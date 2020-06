Hamiltona lahko ogrozi le moštveni kolega

Na letošnji spored svetovnega prvenstva v formuli ena so pred koronsko krizo uvrstili rekordnih 22 prizorišč, toda pred nedeljskim začetkom v Spielbergu dirkači ne vedo, kolikokrat se bodo lahko sploh odpravili na start; preveč preizkušenj je odpovedanih ali preloženih. Za dvakratnega šampiona v letih 1998 in 1999 Miko Häkkinena je precej manj nejasno, kdo so favoriti sezone.



Seznam je sumljivo podoben vrstnemu redu v lanskem SP, v katerem si je Lewis Hamilton privozil šesti naslov prvaka s 87 točkami naskoka pred Valtterijem Bottasom. »Pričakujem nadaljevanje prevlade obeh Mercedesovih adutov. Prepričan sem, da bo Lewis vztrajal v imenitnem slogu in se poskusil izenačiti na vrhu večne lestvice šampionov z Michaelom Schumacherjem.



Drugo vprašanje je, ali je še vedno sposoben napredovati, kar je pri dirkanju neizogibno. Z leti te pričakovanja izčrpajo tako psihično kot telesno in od tekmovalca zahtevajo izjemno disciplino. Ali je Lewis pripravljen na vse izzive? Odgovor bomo dobili zelo kmalu, za Valtterija pa sem prepričan, da je nared,« meni danes 51-letni Finec, ki je razumljivo namenil nekoliko več simpatij rojaku, čeprav je bil lani prvi na štirih dirkah, medtem ko je Hamilton dosegel kar enajst zmag.



»V minulih mesecih sem spremljal Valtterijevo delo in rezultate testiranj, na katerih je bil najhitrejši, zato lahko zagotovim, da ima odlično izhodišče za uspešno sezono. Menim celo, da bo dosegal neverjetne rezultate. V zadnjih letih je nenehno napredoval, zato je morda napočil trenutek za njegovo zmagoslavje. Če bo Mercedes ostal na tej ravni in dodal še kakšno manjšo tehnično izboljšavo, lahko Valtterija prekosi le en tekmec. Njegov moštveni sotekmovalec,« ocenjuje Häkkinen in pričakuje, da bi se lahko v dvoboj občasno vključil Max Verstappen, ki je lani z Red Bullovo hondo dosegel tri zmage in osvojil tretje mesto v SP. Zato pa med kandidati za najvišja mesta ne vidi Ferrarijevega dvojca s Charlesom Leclercom in Sebastianom Vettlom, lani 4. in 5. v SP.

Verstappen bo jurišal

»Max letos ne bo mogel veliko izgubiti. Zato pričakujem, da bo veliko tvegal, kar je vedno dvorezni meč. Tokrat tudi za njegove tekmece. Videli bomo, kako se bodo po dolgem prisilnem premoru odzivali na Maxove napade. Menim, da se bo letos število napak na dirkah vidno povečalo, ne samo med vozniki, ampak tudi v boksih, in da bodo zato dirke precej bolj odprte, kot so običajno. Zelo težko pa bo ogroziti adute Mercedesa in Red Bulla, ki so bili ob začetku leta neverjetno hitri. Ferrari je sicer močan, vendar ne verjamem, da spada v isti razred,« razmišlja legendarni leteči Finec in se kljub vsem težavam veseli zanimive sezone, ki bo zanj tudi v skrajšani različici imela enako vrednost, kot da bi bila popolna.



»Pričakujem zelo razburljivo svetovno prvenstvo, čeprav naj bi po optimističnih ocenah štelo 15 dirk. Novi prvak bo moral prikazati veliko talenta, zbranosti, telesne pripravljenosti, saj pri pospeških na telo pritiskajo šestkrat večje sile kot običajno, in sposobnosti za prilagajanje na pisane razmere. Zaradi kratke sezone bodo morale tudi tehnične službe svoje delo opraviti domala brezhibno. Če bodo v moštvu že na prvi dirki zašli v težave s pogonskim agregatom, menjalnikom ali aerodinamiko, jih bo drago stalo, v formo pa se bodo morali vrniti tudi mehaniki. Dirkalniki bodo morali biti vrhunsko pripravljeni od začetka, saj bo sezona zelo kratka in stresna ter ne bo ponujala veliko priložnosti za popravke. Na koncu pa bo kot vedno zmagal najboljši,« je odločen Mika Häkkinen.