Hamilton zanikal prestop k Ferrariju

Britanski zvezdnik formule 1 Lewis Hamilton je na prizorišču dirke svetovnega prvenstva v Monaku zanikal govorice o tem, da naj bi prestopil k Ferrariju. Zatrdil je, da je tik pred podpisom nove pogodbe z Mercedesom.

Pred dnevi je svet formule 1 razburkala nepreverjena informacija o tem, da naj bi Ferrari ponudil veliko vsoto Britancu za selitev iz Mercedesa v ekipo iz Maranella. Večina je to sicer označila za špekulacije, prav takšno besedo pa je danes uporabil tudi nekdanji svetovni prvak.

Špekulacije

»Ko se pogajaš za pogodbo, so vedno prisotne špekulacije in če sam ne povem drugače, je to natančno to,« je o temi Ferrarija dejal Hamilton.

Dodal je, da tokrat prvič v karieri ni sam sodeloval pri pogajanjih za novo pogodbo z Mercedesom in direktorjem ekipe Totom Wolffom. »Imam odlično ekipo, ki na tem področju dela zame. Daleč od oči javnosti sodelujejo s Totom in smo tik pred tem, da sklenemo novo pogodbo,« je dejal Hamilton.

Sedanja pogodba z nemško ekipo se mu bo iztekla konec leta.

Namige pa je zanikal tudi vodja Ferraija Frederic Vasseur. »Dobro veste, da je v tem obdobju leta polno govoric. Vsak teden bose slišali drugo zgodbo. Ne ponujamo dela Lewisu Hamiltonu in nismo mu poslali ponudbe,« je dejal Vasseur, ki pa je obenem pustil vrata odprta za morebitno sodelovanje v prihodnosti: »Nismo se pogovarjali, verjamem pa, da bi bila vsaka ekipa v karavani vesela Lewisa v svojih vrstah.«