Haaland z rekordi lovi lovorike

V Italiji in Franciji sta si Napoli in PSG praktično že zagotovila naslov prvaka, blizu mu je tudi Barcelona v Španiji. Zato pa se obeta infarktna končnica v bundesligi in premier league. Bayern in Borussia Dortmund sta konec tedna kar tekmovala v tem, kdo bo oddal več točk. Na koncu je bil izid izenačen in razlika ostaja dve točki. V Angliji se nadaljuje mrtvi tek med Arsenalom in Manchester Cityjem, ki po novem spodrsljaju Arsenala zaostaja le še za štiri točke in ima vse v svojih nogah. Predvsem v zlati levici Erlinga Haalanda.

V Nemčiji je prvak Bayern na prepihu. Trenerska menjava ni obrodila sadov, poraz pri Manchester Cityju z 0:3 ter disciplinska kazen za pretepača Sadia Maneja sta načela samozavest in enotnost. Bavarci na Allianz Areni niso mogli premagati Hoffenheima (1:1), veselico je pokvaril Andrej Kramarić z golom v 71. minuti. Spodrsljaja večnih tekmecev pa ni znala izkoristiti Borussia. Pri Stuttgartu, ki se bori za obstanek, je imela do 78. minute vodstvo z 2:0 in že od 39. minute igralca več, toda končalo se je s 3:3 po golu v sedmi minuti sodnikovega dodatka za 3:3 ...

»Ponavadi ob takšnih trenutkih branim igralce in želim ohraniti pozitivno energijo. Tokrat je zelo težko, ker je bilo vse skupaj tako nepotrebno, tako neumno,« je bil po tekmi zelo čustven trener Edin Terzić: »Vse, kar smo gradili od poletja, zapravimo v minuti. Tri točke smo imeli na pladnju. Ob polčasu smo govorili o tem, česa ne smemo storiti. Da ne smemo izgubiti discipline. Zgodilo se je prav to. Ne razumem več.«

Povsem drugačne volje kot Terzić in Thomas Tuchel (»Mislil sem, da bomo po blamaži v Angliji jezni, a ni bilo tako«) je v zadnjih tednih Pep Guardiola. Njegov City je v strah vzbujajoči formi. V premier league je zmagal šestkrat zapored, nazadnje je s 3:1 preskočil Leicester. Dvakrat se je med strelce vpisal Haaland. Viking je pri 47 golih na 40 tekmah v sezoni. V Angliji je z 32. ujel Mohameda Salaha. Do Andyja Cola in Alana Shearerja, ki sta igrala v sezonah z 42 tekmami, mu manjkata še dva, do konca pa ima še osem priložnosti. Kar je še bolj pomembno, njegova ekipa se zaveda, da ji osem zmag jamči naslov, saj bo 26. t. m. še veliki derbi z Arsenalom.

Guardioli že počasi zmanjkuje presežnikov za igralca, ki ga čuva kot punčico svojega očesa in mu le redko dovoli dočakati konec tekme. »Privoščim mu, da poruši vsak možen rekord. Njegovi goli so koristni za Manchester City. Toda on želi predvsem osvajati lovorike. Smo na dobri poti,« si roke mane Katalonec, ki je bil vesel novice iz Londona, kjer je Arsenal že drugič zapored zapravil prednost dveh golov in iztržil le točko pri West Hamu (2:2).