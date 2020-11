Guberčeva napoved o Kopru na plodnih tleh

PrvaLiga Telekom Slovenije

Maribor 11 5 4 2 24 :15 19

Mura 11 5 4 2 14:6 19

Koper 11 5 4 2 17:11 19

Olimpija 11 5 3 3 13:9 18

Tabor Sežana 11 5 1 5 15:15 16

Celje 11 3 4 4 12:12 13

Bravo 10 3 3 4 10:14 12

Domžale 9 2 3 4 14:16 9

Gorica 11 2 3 6 9:19 9

Aluminij 10 2 3 5 7:18 9

Maribor trepetal za zmago

Izidi 11. kroga – Celje : Aluminij 4:0 (Božić 7., 51., Vrbanec 70., Kuzmanović 90+2.), Tabor : Mura 0:0, Olimpija : Koper 1:2 (Marin 58.; Krajinović 52., Stevanović 76.), Maribor : Domžale 4:3 (Požeg Vancaš 48., Mlakar 54., Peričić 75., Matko 85.; Kolobarić 11., Mujan 58., Karić 66.), Gorica : Bravo 0:0.

Pari 12. kroga - sobota, 21. t. m: Bravo – Maribor, Mura – Olimpija, Koper – Gorica; nedelja, 22. t. m.: Aluminij – Tabor, Domžale – Celje.

Končno tudi domači pubec

21.

novembra se bo šele nadaljevalo DP, prej bodo na vrsti reprezentančne tekme.

Seveda slovensko nogometno prvenstvo ne more ponuditi tako visoke ravni kot slovita in najbolj cenjena ligaška tekmovanja po Evropi, toda vsaj za zdaj je v tej sezoni sila izenačeno in nepredvidljivo. Kibici so nestrpni v pričakovanju naslednjih tekem, na lestvici je gneča. Vrh si delijo s po 19 točkami Maribor, Mura in Koper, slednji je to pot poskrbel za najodmevnejši dosežek – zmago na derbiju kroga v Ljubljani proti Olimpiji.Tekme zeleno-belih in rumeno-modrih ohranjajo dolgo in živahno tradicijo. Za zmaje so gostovanja na Obali nekoč pomenila pravo nočno moro, podobo kot, denimo, v naši južni soseščini za zagrebški Dinamo tekme na Reki. Novi ogenj med Bonifiko in Stožicami se je razplamtel tudi ob nikdar povsem jasni denarni bilanci sodelovanja med prejšnjim koprskim vodstvom, takrat tudi pod streho mestne občine z vplivnim županom, in. Slednji je užaljeno zapustil Obalo in se lotil nogometnega projekta v Ljubljani.Koper je v slovenskem nogometnem prostoru drvel navzdol, skozi vrata prvoligaškega tekmovanja pa v prenovljeni podobi vstopil v tej sezoni. Vedno optimistični in vzneseni klubski zanesenjakje napovedal konkurenčno moštvo med domačo elito, zdaj v resnici uživa v predstavah igralcev trenerja. Umirjenega in nogometno odlično podkovanega Brica tokrat v Stožicah ni bilo na klopi, zamenjal ga jeKoprčani pa so se nato prav imenitno uprli gostiteljem. Resda tudi z merico sreče, saj je najaktivnejši v domačih vrstahpo dveh strelih z glavo zadel vratnico, toda podobno kot pred dnevi v Ljudskem vrtu, kjer so si povsem zasluženo priigrali remi, so tudi tu Primorci razmišljali o aktivnosti na tekmečevi polovici in razgrinjali jasno željo o doseganju golov. Zabili so dva – to je bilo dovolj za zmago in skok v elitno druščino moštev z največjim številom točk na lestvici.»Naše izhodišče je odlično, imamo mešanico izkušenih igralcev z mladimi, iz tekme v tekmo igramo bolje,« je bil vidno zadovoljen pred kamerami TV Slovenije trener na tej tekmi Pregelj. Poražencuni bilo do smeha. Komaj je malo utišal kritike, že je vnovič predstavil neučinkovito in neprepričljivo moštvo. Pa četudi je bilo to tokrat brez kapetanain prvega strelca prejšnje sezone, je na dlani: ta Olimpija bi morala igrati bolje.Zastor po stožiški predstavi se še ni niti dobro spustil, že se je začela predstava zasukov v Mariboru. Domače moštvo, zlasti po zadnji suvereni igri v Kidričevem (3:1), je vstopilo v tekmo z jasno vlogo favorita proti Domžalam, ki po zadnjih težavah s koronavirusom še krpajo svojo zasedbo. Toda zasedbase je odločno in zbrano lotila naloge, zabila vodilni gol, imela zrelo priložnost tudi za vodstvo z dvema goloma prednosti. Na tej razburljivi tekmi je vodila že s 3:2, na koncu pa so Mariborčani svoji armadi privržencev, ki je kajpak dogajanje v Ljudskem vrtu spremljala od daleč v televizijskem prenosu, prihranili novi šok – izid so zasukali, za konec je zadel, eden mlajših obrazov vijoličnega tabora in boter optimizma tistih navijačev, ki že hrepenijo po kakšnem pubecu iz domače šole.A ne glede na vrh lestvice strateg 15-kratnih državnih prvakovne more imeti mirnega spanca. Tudi sam je po tekmi priznal, da je edina spodobna zadeva te tekme zmaga, drugače pa sedanje stanje kot nekdanji udeleženec velikih bojev na italijanskih igriščih s strnjenimi in discipliniranimi obrambami težko prebavlja – trije prejeti goli so proti krepko zdesetkanim Domžalam preprosto preveč. Bolj zbrana na svoji polovici deluje Šimundževa Mura, le nima še povsem odločne samozavesti, da bi zmagovala kot po tekočem traku. Tokrat je brez golov remizirala v Sežani. Enako sta se razšli moštvi Gorice in Brava.